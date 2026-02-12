Какие финансовые вопросы регулирует брачный договор Сегодня 17:36 — Личные финансы

Супруги подписывают брачный договор

Квартира, бизнес, сбережения, содержание детей — все эти вопросы могут стать источником конфликтов в случае недоразумений или развода супругов. Поэтому все большее число пар выбирают брачный договор как инструмент финансовой определенности.

Там говорят, что в 2025 году украинские нотариусы удостоверили 2773 брачных договора — на 11 больше, чем в 2024 году, и на 187 больше, чем в 2023-м. Это свидетельствует о возрастающем интересе к цивилизованному урегулированию имущественных отношений.

Что такое брачный договор

Брачный договор — это правовой механизм, позволяющий супругам или лицам, подавшим заявление о регистрации брака, заранее определить имущественные права и обязанности.

Речь идет не о недоверии, а о прозрачных договоренностях относительно имущества, доходов и финансовых обязательств. Договор позволяет избежать споров в будущем и четко зафиксировать правила распоряжения активами.

Какие вопросы можно урегулировать

Брачный договор разрешает:

определить правовой режим имущества, подаренного в связи с регистрацией брака;

установить, какое имущество супруга передается на общие нужды семьи;

изменить режим общей совместной собственности на общую долевую или личную частную;

определить порядок раздела имущества, в том числе в случае развода;

определить порядок пользования жильем одного из супругов;

урегулировать использование имущества для обеспечения нужд детей или других лиц;

договориться о проживании родственников в жилье, которое принадлежит одному из них или является их общей собственностью;

определить условия содержания одного из супругов, независимо от нетрудоспособности и потребности в материальной помощи.

Если в договоре прописаны условия, размер и сроки уплаты алиментов, в случае их невыполнения, средства могут взиматься на основании исполнительной надписи нотариуса.

Стороны могут включать и другие условия имущества, если они не противоречат законодательству и моральным устоям общества.

Читайте также Как получить право на наследство в гражданском браке

Что нельзя прописать в договоре

Брачный договор не может:

регулировать личные неимущественные отношения между супругами или между ними и детьми;

ограничивать права ребенка;

ставить одного из супругов в невыгодное материальное положение;

передавать в собственность недвижимое имущество или другое имущество, подлежащее государственной регистрации.

Форма, срок действия и вступление в силу

В договоре можно установить общий срок действия или определить продолжительность отдельных прав и обязанностей. Некоторые положения могут действовать и после расторжения брака.

Если договор заключен до регистрации брака, он вступает в силу в день государственной регистрации. Если его заключают уже супруги — документ действует с момента нотариального удостоверения.

Читайте также Кредиты в браке: кто должен вернуть долг в случае развода

Относительно формы договора в Минюсте отмечают, что он заключается в письменной форме и обязательно удостоверяется нотариусом.

Если одной из сторон является несовершеннолетнее лицо, необходимо письменное согласие родителей или попечителя, заверенное нотариально.

Изменение или расторжение договора

Условия брачного договора могут быть изменены только по взаимному согласию сторон путем заключения нового нотариально удостоверенного документа.

Одностороннее изменение или отказ от договора не допускается. В определенных законом случаях договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по решению суда.

Ранее мы сообщали , что Министерство юстиции планирует запустить пять новых услуг в «Дії», в том числе и развод онлайн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.