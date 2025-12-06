0 800 307 555
Как получить право на наследство в гражданском браке

Личные финансы
Гражданский брак становится все более распространенным, однако такая форма семейных отношений не дает партнерам тех же прав и гарантий, что официально зарегистрированный брак.
В Министерстве юстиции Украины рассказали, может ли гражданская жена или муж получить наследство.

Кто имеет право на наследство без официального брака

Если существует завещание — наследодатель самостоятельно определяет, кому передать имущество. Наследование по закону для гражданских мужа или жены затруднено, ведь они могут претендовать на наследство только в четвертой очереди.
Чтобы получить это право, один из супругов должен доказать в суде факт проживания одной семьей не менее пяти лет до смерти наследодателя.
И даже после этого наследование возможно только при условии, что нет наследников предыдущих очередей или они отказались от принятия наследства.

Когда очередность наследования можно изменить

Договоренность между наследниками. После открытия наследства наследники могут заключить нотариально удостоверенный договор и разрешить лицу четвертой очереди наследовать вместе с первым.
Договор не должен нарушать интересы наследников, не участвующих в этом, а также не может ограничивать права лиц, получающих обязательную долю.
Решение суда в случае опеки над наследодателем. Если человек долго ухаживал за наследодателем, финансово поддерживал его или помогал в период беспомощного состояния, он может получить право на наследование вместе с наследниками соответствующей очереди.
Признать факт проживания одной семьей можно только при наличии совокупности подтверждающих фактов:
  • совместное проживание и быт;
  • взаимные права и обязанности;
  • покупка имущества для совместного использования;
  • участие в расходах на содержание жилья, его ремонт;
  • оказание взаимной помощи;
  • наличие устных или письменных договоренностей о порядке пользования жилым помещением;
  • другие обстоятельства, удостоверяющие реальность семейных отношений.
По материалам:
Finance.ua
