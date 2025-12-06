Куда инвестировать 100 тысяч гривен, чтобы оградить их от обесценения Сегодня 08:19 — Личные финансы

Куда инвестировать 100 тысяч гривен, чтобы оградить их от обесценения

Если у вас 100 тысяч гривен, эту сумму можно инвестировать, разместив ее на гривневом депозите, или же купив доллары или евро с опцией дальнейшего открытия депозита в выбранной валюте. Другой вариант — приобрести гривневые ОВГЗ. Валютные ОВГЗ сознательно не рассматриваются, поскольку для этого инструмента такой суммы недостаточно.

Об этом рассказал старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович в комментарии УНИАН.

Куда вложить 100 тысяч гривен, чтобы уберечь их от обесценения

В приведенном примере денежные средства инвестируются на один год и через год тратятся на покупки.

Читайте также Чего ожидать от курса доллара в декабре: прогноз эксперта

«Тратить мы будем гривну, поэтому учитываем прогнозируемое изменение курса гривны к иностранным валютам и инфляцию. По макропрогнозу ICU, если на момент покупки доллар стоит 42,4 грн, а через год при продаже — 44,5 грн, то девальвация будет составлять около 5%. Прогнозируемая инфляция — 7% ICU.

Для депозитов за основу берется индексная ставка UIRD (украинский индекс ставок по депозитам физических лиц) для годовых депозитов на конец ноября 2025 года.

Доход по депозитам облагается НДФЛ 18% и военным сбором 5%, тогда как доход по ОВГЗ налогообложению не подлежит.

Гривневый депозит

Ставка UIRD для гривны — 13,77% годовых. Соответственно за год банк насчитает 13 770 грн.

С них будут уплачены налоги: почти 2479 грн НДФЛ и 689 грн военного сбора, то есть чистый доход составит неполные 10 623 грн.

«Уменьшаем этот доход на инфляцию и получаем, что покупательная способность наших средств уменьшится примерно на 7,7 тыс грн. Так что чистая прибыль, скорректированная на инфляцию, — около 2 861 грн», — объясняет Котович.

Долларовый депозит

Имея 100 тысяч гривен, можно купить примерно 2359 долларов. По ставке 1,2% годовых (UIRD для долларового депозита в год), за год можно заработать 28,5 доллара, после уплаты налогов — 22 доллара. После завершения депозита получим 2 381 долларов.

«Продав эту валюту в декабре 2026 года для предновогодних расходов, мы получим около 105 931 грн, то есть на почти 6 тыс грн больше, чем инвестировали. Но за это время цены в гривне выросли, и на наши 105 931 грн мы сможем приобрести товары, которые бы сегодня стоили 98,5 тыс. грн. То есть, мы даже потеряем 1,5 тыс. грн. Неожиданно, но…», — говорит аналитик.

Депозит в евро

В конце ноября 2025 года соотношение евро к доллару было примерно 1,16 или 49,2 грн за евро. Прогнозируемый курс евро к гривне в конце 2026 года — на уровне 51,64.

Читайте также В Нацбанке назвали условия для введения евро в Украине

Соответственно, сейчас можно купить примерно 2033 евро. По ставке 0,47% годовых (UIRD для депозитов в евро в год) прибыль составит 9,55 евро, после уплаты налогов — 7,36 евро. После окончания депозита на счете будут неполные 2040 евро.

По словам Котовича, если следовать предположению о курсе на конец 2026 года, то, продав эту валюту, вкладчик получит 105 332 грн, то есть заработает 5,3 тыс. грн — примерно вдвое больше, чем на гривневом депозите, и немного меньше, чем на депозите в долларах.

«Но, опять же, мы сможем приобрести меньше товаров, чем до приобретения валюты и оформления депозита — то, на что мы бы потратили сегодня только 98 тыс грн, то есть потеряем немного больше 2 тыс грн», — отмечает аналитик.

ОВГЗ

Выбирая для инвестиций ОВГЗ, следует учитывать, что каждый выпуск имеет свой срок обращения и дату погашения. То есть можно инвестировать только в те периоды, которые доступны среди действующих выпусков облигаций, а не на любой произвольный срок.

Читайте также НБУ расширяет список бенчмарк-ОВГЗ: покрытие обязательных резервов

Для удобства сравнения Котович предложил взять условный выпуск ОВГЗ с погашением ровно через 12 месяцев с простой доходностью 16,35%, аналогично кратчайшим облигациям, которые Минфин размещает на своих аукционах.

«Считаем, что приобрели мы их в первый день обращения по номинальной стоимости, то есть 1 000 гривен — за облигацию. За год мы получим на каждую облигацию по две выплаты купонов в размере 81,75 грн или в общей сложности 16 350 грн, и будем иметь на счете после погашения ОВДП 116 350 грн. Поскольку здесь нет никаких налогов, высчитываем только потерю покупательной способности, и имеем чистый доход 8,2 тыс грн», — подсчитывает эксперт.

Какой вариант выбрать

Таким образом, по словам аналитика, ОВГЗ — самый прибыльный вариант сбережения, по сравнению с гривневыми депозитами, благодаря более высоким ставкам и отсутствию налогообложения.

Читайте также Что будет с курсом доллара и доходностью ОВГЗ: прогноз ICU

«Это также наиболее прогнозируемый и предсказуемый инструмент по сравнению с валютными депозитами, без лишних „если“ в отношении курса: гривна ослабнет сильнее прогноза или нет. Ведь даже при контролируемом ослаблении, как в прошлом году или в этом году, доход от процентов и курсовой разницы может не перекрыть инфляцию», — предупреждает Котович.

Если выбирать между депозитами, по словам эксперта, гривневый депозит обеспечит небольшой, но предсказуемый доход даже с учетом инфляции.

А валютные депозиты дают скорее условное спокойствие и защиту сбережений, а реальную выгоду приносят только в случае резкой девальвации.

Так что судьба валютных депозитов будет зависеть от поведения валютного рынка. Если гривна резко ослабнет, что маловероятно, от валютных депозитов после конвертации можно получить гораздо большее количество гривневых средств. Однако ослабление гривны будет ускорять инфляцию.

«Финальный выбор зависит от вашего отношения к риску и ожиданий относительно изменения валютных курсов в период инвестирования. Важно также решить, что для вас важнее: получить доступ к средствам только через год или иметь возможность вернуть их раньше без потерь», — резюмировал эксперт.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.