Где воспитатели получают более 20 тыс. грн в месяц Сегодня 17:05 — Личные финансы

Где воспитатели получают более 20 тыс. грн в месяц

В 2025 году в Украине были введены дополнительные выплаты для воспитателей детсадов. Это значительно увеличило средний уровень оплаты их труда. В некоторых территориальных общинах благодаря сочетанию надбавок и дополнительных стимулов зафиксировали зарплаты педагогических работников дошкольных учреждений уровнем выше среднего.

Об изменениях рассказал председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

В течение года комитет следит за тем, как местное самоуправление пользуется нормами нового Закона «О дошкольном образовании», прежде всего в части оплаты труда педагогических работников. Зарплаты воспитателей в дошкольной сфере начисляют и выплачивают местные власти.

Комитет провел анализ, чтобы оценить динамику изменений.

Так, по состоянию на октябрь 2025 года 4 общины впервые воспользовались правом повышать оклады сверх норм, установленных правительством.

Доплаты в 2025 году

Наиболее распространенные виды доплат: премии, местные стимулы, прибавки до 50% должностного оклада, доплаты за превышение наполняемости групп, разовые выплаты. Отдельно фиксируются доплаты за неблагоприятные условия труда.

Больше всего таких общин в Киевской области (28), Одесской области (22), Полтавской области (22), Днепропетровской области (18) и Николаевской области (16).

Размеры доплат составляли 2600 грн и 3900 грн, а также 5200 грн и 10 400 грн.

Влияние доплат на зарплаты воспитателей

Дополнительные выплаты существенно повлияли на средний уровень оплаты труда воспитателей. Самый средний рост зарплат для работников 11 тарифного разряда в октябре зафиксировали в следующих областях:

Киевская область +5198,92 грн;

Запорожская область +4613,24 грн;

Львовская область +2391,98 грн;

Хмельницкая область +2076,0 грн;

Луганская область +2160,0 грн;

Одесская область +1689,29 грн;

Волынская область +1459,7 грн.

Уровень зарплат в общинах

Закарпатская область:

Богданская — 17177,96 грн;

Средненская — 17058,84 грн;

Холмковская — 18775,45 грн.

Киевская область:

Белогородская — 17360,58 грн;

Белоцерковская — 17677,40 грн;

Великодымерская — 18672,24 грн;

Глеваховская — 16769,62 грн;

Гостомельская — 17769,62 грн;

Горская — 17769,0 грн;

Зазимская — 19088,13 грн;

Петровская — 19711,30 грн;

Пристоличная — 23769,60 грн.

Львовская область:

Давыдовская — 17909,36 грн;

Зимноводовская — 20152,26 грн;

Ивано-Франковская — 18001,0 грн;

Куликовская — 17332,68 грн.

Тернопольская область:

Байковецкая — 20876,96 грн;

Великогаевская — 19084,69 грн;

Почаевская — 17269,62 грн.

Харьковская область:

Дергачевская — 17586,27 грн;

Куриловская — 18327,18 грн;

Ольховатская 21662,69 грн.

Город Киев — 20982,93 грн.

Сергей Бабак отметил, что эти общины полностью использовали возможности, предусмотренные законом. По его словам, местное самоуправление постепенно увеличивает финансирование дошкольного образования. В комитете ожидают, что в 2026 году количество таких общин будет расти.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные OLX Работа писал , что профессия учителя продолжает оставаться одной из наименее оплачиваемых в Украине. У воспитателей детских садов зарплаты немного выше, чем у коллег учителей. В этом году медианная зарплата выросла до 14 500 грн, что на 11,5% больше, чем в 2024 году (13 000 грн). Количество откликов увеличилось на 12%, а количество объявлений выросло на 20%.

Верховная Рада приняла проект Государственного бюджета на 2026 год, в котором заложено повышение зарплат педагогическим работникам. Так, с 1 января 2026 г. зарплаты педагогических работников вырастут на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%.

Изначально предложения к первому чтению проекта бюджета предусматривали 53,8 млрд грн. При доработке документа ко второму чтению финансирование было увеличено до 59,8 млрд грн, а по результатам финальных консультаций парламент дополнительно поддержал выделение еще 4,8 млрд грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.