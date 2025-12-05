Как изменились цены на квартиры с резервным питанием Сегодня 13:04 — Недвижимость

Как изменились цены на квартиры с резервным питанием

Отключение света осенью снова сделало актуальным спрос на автономное жилье. Речь идет о квартирах, где во время блэкаутов работает резервное питание, отопление или интернет. Больше всего такого жилья предлагают в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове.

Об этом свидетельствуют аналитика OLX

Где растет предложение автономных квартир

Общая динамика отличается в зависимости от города. Самый большой прирост объявлений об аренде автономного жилья зафиксирован в Сумах, Луцке, Чернигове, Днепре и Киеве. Наибольший объем предложения традиционно сосредоточен в больших городах в — Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове.

Рост предложения заметен не только в регионах, которые чаще сталкиваются с отключениями и обстрелами. В Луцке, Ивано-Франковске и Виннице увеличивается количество таких объявлений. Это может быть связано с внутренней миграцией и изменением требований арендаторов к базовому оснащению жилья.

Аренда квартир с резервным питанием

По сравнению с октябрем 2024 года в Сумах предложений стало больше на 240%. В Чернигове прирост составляет 142%, в Луцке — 100%, в Житомире и Днепре — 41%, в Киеве — 27%. В Николаеве прирост составляет 15%, в Хмельницком — 8%, в Полтаве — 2%. В других областных центрах предложение уменьшилось.

Читайте также Где в мире цены на покупку жилья и аренду выросли быстрее всего за последние 10 лет (инфографика)

Больше всего объявлений аренды жилья с резервным питанием сосредоточено в Киеве с 3,6 тыс. объявлений, в Одессе с 2,1 тыс. объявлений, в Днепре с 298 объявлениями и во Львове с 228 объявлениями.

Медианная стоимость аренды такого жилья за год больше всего выросла в Николаеве на 180% с 5 тыс. грн до 14 тыс. грн. В Тернополе цена поднялась на 80% с 11,6 тыс. грн. до 20,9 тыс. грн. В Запорожье медианная цена выросла на 46% с 6,5 тыс. грн. до 9,5 тыс. грн. В Харькове рост составляет 25% с 7 тыс. грн. до 8,7 тыс. грн.

Аренда квартир с автономным отоплением

С октября 2024 по октябрь 2025 количество предложений долгосрочной аренды жилья, где есть возможность включить отопление при отключениях света, больше возросло в таких областных центрах Украины:

Суммы (114%),

Луцк (72%),

Днепр (40%),

Чернигов (32%),

Киев (29%).

В большинстве других областных центров количество таких объявлений уменьшилось.

Больше всего предложений аренды жилья с возможностью работать без света зафиксировано в Киеве с около 9,2 тыс. объявлений. Далее следуют Одесса из 5,4 тыс. объявлений, Днепр с 1,3 тыс. объявлений, Харьков с 621 объявлением, Запорожье с 460 объявлениями и Винница с 404 объявлениями.

Медианная стоимость аренды таких квартир больше всего выросла в Сумах на 36% с 5,5 тыс. грн до 7,5 тыс. грн. В Харькове цена увеличилась на 20% с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн. В Виннице цена поднялась на 16% с 12 тыс. грн. до 13,9 тыс. грн. В Житомире рост составляет 13% с 10 тыс. грн. до 11,2 тыс. грн., во Львове рост составляет 12% с 18,6 тыс. грн. до 20,8 тыс. грн.

Читайте также Как с начала полномасштабного вторжения изменилась стоимость аренды квартир в регионах Украины (инфографика)

задекларировали арендный доход на сумму почти 3 млн грн. Данные ГНС относительно последнего отчетного периода показывают почти 3,5 тыс. деклараций на сумму 466 млн грн, однако они охватывают не только жилую недвижимость. Это объясняет, почему субсидиями на аренду жилья, по данным Пенсионного фонда, смогли воспользоваться только 83 семьи из числа ВПЛ. Напомним, ранее Finance.ua писал , что по данным Всемирного банка, в прошлом году только 900 человекна сумму почти 3 млн грн. Данные ГНС относительно последнего отчетного периода показывают почти 3,5 тыс. деклараций на сумму 466 млн грн, однако они охватывают не только жилую недвижимость. Это объясняет, почему субсидиями на аренду жилья, по данным Пенсионного фонда, смогли воспользоваться только 83 семьи из числа ВПЛ.

Данные платформы M2bomber свидетельствуют , что средние цены на съемное жилье в Киеве за год снизились во всех сегментах по количеству комнат. В целом за год средняя стоимость квартир в столице упала до 21 000 грн/мес.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.