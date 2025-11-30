0 800 307 555
Где в мире цены на покупку жилья и аренду выросли быстрее всего за последние 10 лет (инфографика)

Недвижимость
Где в мире цены на покупку жилья и аренду выросли быстрее всего за последние 10 лет (инфографика)
Где в мире цены на покупку жилья и аренду выросли быстрее всего за последние 10 лет (инфографика)
За период с 2015 по 2025 год на глобальном рынке недвижимости наблюдалось значительное расхождение между ростом стоимости жилья и арендной платы. В большинстве крупных городов цены на покупку жилья росли быстрее, чем аренда. Однако на нескольких ключевых рынках, в частности в Европе и Азии, цены на недвижимость снизились на фоне падения спроса и более жестких условий кредитования.
Об этом пишет Visual Capitalist.

Изменения цен на жилье и аренду в городах мира (2015−2025)

Абсолютный мировой лидер по темпам подорожания недвижимости — Майами, где за последние десять лет рекордно выросли реальные цены на жилье — на 93,1%.
При этом аренда в городе выросла всего на 12,7%, что свидетельствует о значительном разрыве в доступности жилья.
Где в мире цены на покупку жилья и аренду выросли быстрее всего за последние 10 лет (инфографика)
Похожие тенденции зафиксированы и в других городах Северной Америки. В частности, в Торонто недвижимость подорожала на 48%, а аренда — всего на 8,3%. В Ванкувере цены на жилье выросли по сравнению с ростом арендной платы на 21,9%.
Как отмечают аналитики, эти расхождения объясняются высоким спросом на покупку недвижимости в Северной Америке, что стимулируется миграционными потоками, инвестициями и ограниченным предложением, которое опережает темпы роста арендной платы.
И наоборот, Нью-Йорк стал исключением: цены как на жилье, так и аренду там снизились — на 4,9% и 7,7% соответственно.

Изменения цен на жилье и аренду в Европе

В Европе перемены на рынке были менее однозначными. Мадрид отличается активным ростом: цены на жилье поднялись на 42,4%, а арендная плата — на 48%, что стало самым большим ростом арендной платы среди всех крупных городов мира.
Это объясняется ростом сектора краткосрочной аренды жилья в Испании и восстановлением туризма.
В Лондоне цены на недвижимость и аренду упали на 10,5% с 2015 года, что отражает затяжные последствия Brexit и значительный отток миллионеров, с которым сталкивается страна.
В Милане стоимость недвижимости и аренды снизилась на 4,9% и 3% соответственно.
Тем временем в Цюрихе и Мюнхене цены на жилье выросли на 42,4% и 30,5%, а арендная плата повысилась на 23,1% и 18,4% соответственно.
Ранее Finance.ua писал, что в среднем по крупным городам Украины затраты на аренду сравниваются со стоимостью квартиры примерно за 12−14 лет.
Самый короткий период, когда затраты на аренду «догоняют» стоимость покупки квартиры, наблюдается в Днепре, Запорожье и Ужгороде.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жилья
