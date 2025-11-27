Компенсацию за поврежденное жилье получить будет легче: что изменили Сегодня 09:03 — Недвижимость

Компенсацию за поврежденное жилье получить будет легче: что изменили

Правительство упростило порядок получения компенсаций по программе «єВідновлення» за жилье, которое находится в совместной собственности.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко

это не будет блокировать получение пособия. Теперь, если один из совладельцев выехал, не выходит на связь или не участвует в содержании имущества,пособия.

Компенсацию сможет оформить другой совладелец — по упрощенной процедуре без лишних задержек.

«Это решение позволит людям быстрее начать ремонт поврежденного жилья и вернуть его к пользованию, даже в ситуациях, когда получить согласие всех совладельцев было невозможно», отметила она.

Свириденко сообщила, что правительство 26 ноября направило Министерству развития общин 609 миллионов гривен на финансирование программы «єВідновлення».

Итого по программе компенсации на восстановление поврежденного жилья в рамках программы уже получили более 116 тысяч семей.

Напомним, миллионы внутренне перемещенных украинцев (ВПЛ) продолжают сталкиваться с проблемой отсутствия жилья. Несмотря на то, что многие владеют собственными квартирами или домами, доступ к ним утрачен из-за боевых действий.

Как отмечает Международная организация по миграции (МОМ) в новом отчете, значительная часть людей вынужденно полагается на рынок аренды и тратит собственные семейные сбережения, которые часто быстро исчерпываются.

По оценкам ООН, около 10,6 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома — это почти четверть довоенного населения. Большинство уехали за границу, но 3,7 млн ​​остаются в Украине. Две трети из них испытывают трудности с оплатой арендованного жилья.

Также мы писали, что владельцы находящегося в совместной собственности разрушенного жилья часто интересуются правилами использования сертификатов на компенсацию. Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ мы рассказывали , что нужно знать о компенсационных процедурах для совладельцев жилья.

После назначения компенсации за разрушенное жилье каждый совладелец получает персонифицированный сертификат, который принадлежит конкретному человеку и может использоваться самостоятельно или вместе с другими по своему усмотрению.

