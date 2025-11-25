Расширение «єОселя»: что предлагает Гетманцев Сегодня 11:46 — Недвижимость

Расширение «єОселя»: что предлагает Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал расширить программу льготной ипотеки «єОселя» на социальных работников государственных и коммунальных учреждений.

Об этом он написал в своем телеграме.

Он сообщил об их ключевой роли и потребности в доступном жилье из-за низких зарплат и высоких расходов на аренду .

По его словам, уровень оплаты труда социальных работников остается одним из самых низких в бюджетном секторе.

Ведь для многих работников расходы на аренду жилья составляют до 40−60% семейного бюджета, а возможность накопить средства на первый взнос для ипотеки фактически отсутствует.

Это усложняет обеспечение жилищной стабильности, которая является необходимым условием для эффективной работы системы социальной защиты.

Читайте также Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы

Как он пишет, программа «єОселя» уже доказала свою эффективность в обеспечении жильем работников критически важных сфер. Она уже успешно работает для военных, медиков, педагогов и ученых. Ею уже воспользовались и приобрели свой дом около 18 тысяч семей, а по льготному кредиту — около 10 тыс. семей. Эта программа позволяет приобрести жилье по льготной ставке 3% годовых с минимальным первым взносом и кредитом до 20 лет.

Так что расширение действия программы «єОселя» на социальных работников государственных и коммунальных учреждений станет инвестицией в укрепление системы социальной защиты, поможет снизить кадровую текучку, повысить мотивацию и будет надеждой на стабильность людей, от работы которых зависит благосостояние тысяч граждан.

«Социальные работники заслуживают возможности доступа к льготному кредиту именно в размере 3% годовых по программе „єОселя“, или в 2,3 раза меньше 7%, которые предусмотрены сегодня по этой программе для них» — резюмировал он.

Украине фиксируется масштабная тенизация рынка кофе, что приводит к значительным бюджетным потерям. Ранее он писал , что вУкраине фиксируется масштабная тенизация рынка кофе, что приводит к значительным бюджетным потерям.

По его данным, каждый год примерно каждая третья тонна кофе импортируется контрабандой — под видом цикория или без какого-либо декларирования. Наибольшие объемы растаможки приходятся на Киевскую и Львовскую таможни.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.