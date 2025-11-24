Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы
Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился в Кабинет Министров с предложением отложить введение требования по платежным терминалам для ФЛП 1-й группы. Норма вступит в силу с 1 января 2026 года.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, предприниматели этой группы — микробизнес с минимальными оборотами и фиксированными видами деятельности, который работает без наемных работников.
«…давайте честно: ФЛП 1-й группы — это не о схемах уклонения и не о „дроблении бизнеса“. Это мелкие предприниматели с минимальными оборотами, определенным местом или разрешенным видом деятельности без найма работников», — написал Гетманцев.
По его словам, в период войны такие ФЛПы часто работают «на грани выживания», поэтому дополнительные затраты на установку и обслуживание терминалов могут стать чрезмерной нагрузкой и без существенного влияния на детенизацию.
Гетманцев также напомнил, что ФЛПы 1-й группы освобождены от обязанности применять РРО/ПРРО, поэтому введение штрафов от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн за отсутствие терминала в условиях войны выглядит нелогичным.
Он подчеркнул, что поддержка микробизнеса сегодня является важной составляющей экономической устойчивости страны, а решение об установлении терминалов предприниматели могут принимать добровольно после окончания войны.
Ранее мы сообщали, что в Украине увеличивается количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей. За период полномасштабного вторжения количество новых ФЛП выросло на 201 356. Только за восемь месяцев 2025 года зарегистрировано еще 65 616 предпринимателей.
Поделиться новостью
Также по теме
Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы
Каким клиентам Ощадбанка нужно перевыпустить карту до 1 января 2026 года — разъяснение банка
Кабмин изменил условия программы «Национальный кешбэк»
Что такое реквизиты банковской карты или счета, и как их защитить
ТОП-10 банков по количеству активных карт: кто в лидерах (инфографика)
В Нацбанке назвали среднюю сумму банковских переводов и оплат