Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился в Кабинет Министров с предложением отложить введение требования по платежным терминалам для ФЛП 1-й группы. Норма вступит в силу с 1 января 2026 года.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, предприниматели этой группы — микробизнес с минимальными оборотами и фиксированными видами деятельности, который работает без наемных работников.

«…давайте честно: ФЛП 1-й группы — это не о схемах уклонения и не о „дроблении бизнеса“. Это мелкие предприниматели с минимальными оборотами, определенным местом или разрешенным видом деятельности без найма работников», — написал Гетманцев.

По его словам, в период войны такие ФЛПы часто работают «на грани выживания», поэтому дополнительные затраты на установку и обслуживание терминалов могут стать чрезмерной нагрузкой и без существенного влияния на детенизацию.

Гетманцев также напомнил, что ФЛПы 1-й группы освобождены от обязанности применять РРО/ПРРО, поэтому введение штрафов от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн за отсутствие терминала в условиях войны выглядит нелогичным.

Он подчеркнул, что поддержка микробизнеса сегодня является важной составляющей экономической устойчивости страны, а решение об установлении терминалов предприниматели могут принимать добровольно после окончания войны.

Ранее мы сообщали , что в Украине увеличивается количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей. За период полномасштабного вторжения количество новых ФЛП выросло на 201 356. Только за восемь месяцев 2025 года зарегистрировано еще 65 616 предпринимателей.

