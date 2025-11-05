Кому из ФЛП придется установить POS-терминал с 2026 года Сегодня 17:04 — Финтех и Карты

Кому из ФЛП придется установить POS-терминал с 2026 года

С 1 января 2026 года обязанность установить платежные терминалы (POS-терминалы) распространяется на торговцев в населенных пунктах с населением менее 5 000 человек. То есть требование касается фактически всех субъектов, продающих товары или предоставляющих услуги офлайн.

Это предусматривает Постановление КМУ № 894 от 29.07.2022, пишет телеграм-канал «Новости для ФЛП».

Рассказываем, кто из ФЛП уже с 1 января 2026 года должен работать с платежным терминалом.

1. ФЛП — плательщики единого налога 1-й группы

Согласно п. 296.10 Налогового кодекса Украины и п. 6 ст. 9 Закона № 265, ФЛП 1 группы не обязаны использовать РРО/ПРРО, даже если принимают безналичные платежи через терминал. То есть в 2026 году для них возникает обязанность установить POS-терминал, но освобождение от РРО/ПРРО остается в силе.

2. Торговцы, использующие торговые автоматы

Речь идет об автоматах по продаже кофе, воды, снеков и т. д.

3. Субъекты выездной (выносной) торговли

В частности:

торговля на рынках, ярмарках, выставках, фестивалях;

продажа товаров с передвижных средств;

развозная торговля с автомобиля;

торговля с лотков и другие аналогичные форматы.

4. Продавцы собственноручно выращенной или откормленной продукции

Это фермерские хозяйства, пасеки, теплицы, сады и другие производители, реализующие продукцию из своего хозяйства.

Кто освобождается от требования

Постановление № 894 не распространяется на торговцев, работающих в территориальных общинах, которые:

находятся в зоне ведения боевых действий;

временно оккупированы или заблокированы;

или если после деоккупации прошло менее трех месяцев.

Важное уточнение

Если ФЛП не осуществляет офлайн-продажи и не взаимодействует с покупателем лично (все расчеты происходят исключительно дистанционно: через интернет, банковский перевод или платежные сервисы) — установка POS-терминала не обязательна.

