Кому из ФЛП придется установить POS-терминал с 2026 года
С 1 января 2026 года обязанность установить платежные терминалы (POS-терминалы) распространяется на торговцев в населенных пунктах с населением менее 5 000 человек. То есть требование касается фактически всех субъектов, продающих товары или предоставляющих услуги офлайн.
Это предусматривает Постановление КМУ № 894 от 29.07.2022, пишет телеграм-канал «Новости для ФЛП».
Рассказываем, кто из ФЛП уже с 1 января 2026 года должен работать с платежным терминалом.
1. ФЛП — плательщики единого налога 1-й группы
Согласно п. 296.10 Налогового кодекса Украины и п. 6 ст. 9 Закона № 265, ФЛП 1 группы не обязаны использовать РРО/ПРРО, даже если принимают безналичные платежи через терминал. То есть в 2026 году для них возникает обязанность установить POS-терминал, но освобождение от РРО/ПРРО остается в силе.
2. Торговцы, использующие торговые автоматы
Речь идет об автоматах по продаже кофе, воды, снеков
и т. д.
3. Субъекты выездной (выносной) торговли
В частности:
- торговля на рынках, ярмарках, выставках, фестивалях;
- продажа товаров с передвижных средств;
- развозная торговля с автомобиля;
- торговля с лотков и другие аналогичные форматы.
4. Продавцы собственноручно выращенной или откормленной продукции
Это фермерские хозяйства, пасеки, теплицы, сады и другие производители, реализующие продукцию из своего хозяйства.
Кто освобождается от требования
Постановление № 894 не распространяется на торговцев, работающих в территориальных общинах, которые:
- находятся в зоне ведения боевых действий;
- временно оккупированы или заблокированы;
- или если после деоккупации прошло менее трех месяцев.
Важное уточнение
Если ФЛП не осуществляет офлайн-продажи и не взаимодействует с покупателем лично (все расчеты происходят исключительно дистанционно: через интернет, банковский перевод или платежные сервисы) — установка POS-терминала не обязательна.
