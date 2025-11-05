0 800 307 555
Кому из ФЛП придется установить POS-терминал с 2026 года

С 1 января 2026 года обязанность установить платежные терминалы (POS-терминалы) распространяется на торговцев в населенных пунктах с населением менее 5 000 человек. То есть требование касается фактически всех субъектов, продающих товары или предоставляющих услуги офлайн.
Это предусматривает Постановление КМУ № 894 от 29.07.2022, пишет телеграм-канал «Новости для ФЛП».
Рассказываем, кто из ФЛП уже с 1 января 2026 года должен работать с платежным терминалом.

1. ФЛП — плательщики единого налога 1-й группы

Согласно п. 296.10 Налогового кодекса Украины и п. 6 ст. 9 Закона № 265, ФЛП 1 группы не обязаны использовать РРО/ПРРО, даже если принимают безналичные платежи через терминал. То есть в 2026 году для них возникает обязанность установить POS-терминал, но освобождение от РРО/ПРРО остается в силе.
2. Торговцы, использующие торговые автоматы

Речь идет об автоматах по продаже кофе, воды, снеков и т. д.

3. Субъекты выездной (выносной) торговли

В частности:
  • торговля на рынках, ярмарках, выставках, фестивалях;
  • продажа товаров с передвижных средств;
  • развозная торговля с автомобиля;
  • торговля с лотков и другие аналогичные форматы.

4. Продавцы собственноручно выращенной или откормленной продукции

Это фермерские хозяйства, пасеки, теплицы, сады и другие производители, реализующие продукцию из своего хозяйства.
Кто освобождается от требования

Постановление № 894 не распространяется на торговцев, работающих в территориальных общинах, которые:
  • находятся в зоне ведения боевых действий;
  • временно оккупированы или заблокированы;
  • или если после деоккупации прошло менее трех месяцев.

Важное уточнение

Если ФЛП не осуществляет офлайн-продажи и не взаимодействует с покупателем лично (все расчеты происходят исключительно дистанционно: через интернет, банковский перевод или платежные сервисы) — установка POS-терминала не обязательна.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ФЛПБизнесФинтехНалоги
Payment systems