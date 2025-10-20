Кого из ФЛП налоговая может проверить первыми Сегодня 06:07 — Казна и Политика

Кого из ФЛП налоговая может проверить первыми

Некоторые представители бизнеса больше рискуют попасть под налоговую проверку, поскольку они находятся под усиленным вниманием контролирующего органа.

Кто из ФЛП рискует спровоцировать налоговую, рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге , пишет novyny.live.

ФЛП без фискальных чеков

Конечно, не все предприниматели обязаны выдавать клиентам расчетные документы. Но если они принимают оплаты через системы электронных платежей, в частности, NovaPay, то должны фиксировать такие операции кассовыми чеками или фискальными квитанциями.

Контролирующий орган имеет доступ к информации о транзакциях, проходящих через платежные системы. Он может легко проверить соответствие сумм, наличие регистратора расчетных операций, своевременность выдачи чеков, декларирование доходов и многое другое.

ФЛП без соблюдения зарплатных требований

С 1 октября 2025 года для продавцов подакцизных товаров установили новое требование — средняя зарплата должна находиться на минимальном уровне 12 000 или 16 000 грн (в зависимости от места осуществления деятельности). Это касается ФЛП, реализующих алкоголь, сигареты и горючее.

Если налоговая узнает об уклонении от обязательства, может аннулировать лицензию на торговлю подакцизными товарами. Предпринимателям необходимо провести аудит зарплатного фонда, уплатить двойной ЕСВ при отсутствии работников и собрать подтверждающие документы о выплатах.

ФЛП без первичного учета товаров

Речь идет именно о бизнесе, который занимается продажей техники. Этот сегмент рискует больше, поскольку электроника — категория товаров с высокой маржинальностью. Контролирующий орган будет проверять:

наличие товарно-транспортных накладных на каждую партию;

правильность ведения книги учета;

соответствие остатков на складе фактическим данным;

происхождение товара (официальные поставщики или «серый» импорт);

сопоставление закупочных документов с объемами продаж.

Выявленные документальные нарушения грозят штрафом в размере 100% стоимости проданных товаров. Учитывая высокие цены на технику, сложно представить, сколько придется заплатить в случае отсутствия обычной накладной.

ФЛП с подозрительными кассовыми операциями

Четвертая категория предпринимателей — это ФЛП с кассовыми аппаратами, у которых необычные статистические показатели могут свидетельствовать о манипуляциях с доходами. Например, критическим индикатором для налоговой будет чрезмерный процент возврата товара, поскольку такой схемой часто прикрывают фиктивные продажи.

Еще один нетипичный маркер — низкий процент наличных расчетов. Для розничной торговли средний показатель наличных сделок составляет 40−60%. Сильное отклонение может указывать на прием средств без проведения платежей через РРО.

