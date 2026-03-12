Какие выплаты получают военные после освобождения из плена — детальное разъяснение от Минобороны Сегодня 15:10 — Казна и Политика

Военные после плена могут получить ежегодную помощь 100 тыс. грн

После освобождения из плена государство гарантирует военнослужащим единовременное пособие, ежегодные выплаты, лечение, дополнительный отпуск и ряд социальных гарантий.

Об этом напоминает Министерство обороны Украины.

Единовременная выплата 100 000 гривен

Единовременную выплату 100 000 гривен может лично получить освобожденный из плена. Для начисления средств следует подать соответствующее заявление в Минразвития.

Оформить заявление можно онлайн на сайте Минразвития или на сайте Национального информационного бюро

К заявлению нужно добавить копии документа, удостоверяющего личность, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и справки с реквизитами банковского счета.

Ежегодное денежное пособие

Также предусмотрено ежегодное пособие в размере 100 тыс. грн за каждый год пребывания в плену.

Получить могут:

освобожденные из плена — за каждый полный год пребывания в плену (за исключением лет, за которые пособие получал их член семьи);

члены семей — за лиц, которые до сих пор находятся в плену.

Если человек после освобождения из плена лично подает заявление, то к вышеуказанным документам прилагаются сведения или документы, подтверждающие факт лишения личной свободы за каждый год, за который лицо обращается за выплатой пособия.

Выплата денежного довольствия

Во время пребывания в плену сохраняется выплата денежного довольствия по последнему месту службы (в том числе дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен).

Если военный оформлял личное распоряжение, то деньги выплачиваются членам его семьи.

Однако с февраля 2025 года, если личное распоряжение составлено не было, то 50% денежного довольствия выплачивается ближайшим родственникам по закону, и еще 50% депонируется на личном счете военнослужащего в воинской части. Эту сумму выплатят по возвращении из плена и возобновлении доступа к счету.

Если родных нет, то все денежное довольствие хранится на счете до возвращения из плена.

Если воина признают погибшим, средства на депонированном счете не исчезают и не сгорают, а включаются в состав наследства с даты составления актовой записи о смерти. Деньги в таком случае получают наследники по закону или по завещанию.

Лечение, психологическая и правовая помощь

В медицинский пакет входят первичные осмотры, лабораторные и инструментальные исследования, консультации врачей-специалистов по медицинским показаниям и финальный комплексный медицинский осмотр.

Также защитники имеют право на лечение за границей при наличии соответствующего заключения ВВК, готового пакета документов, согласия принимающей страны, оплатить транспортировку, пребывание в клинике и т. д.

Кроме того, есть возможность воспользоваться правовой помощью.

Автоматический статус УБД и расширение социальной защиты

Механизм автоматического получения статуса участника боевых действий (УБД) через Единый государственный реестр ветеранов войны распространяется и на военнослужащих, попавших в плен.

Для этого уполномоченные лица воинской части вносят в Реестр сведения о непосредственном участии человека в выполнении боевого задания в течение 5 дней с момента начала этого задания. Данные обрабатываются автоматически и статус УБД присваивается без дополнительных заявлений.

С 2025 года к боевым приравниваются ранения, травмы, контузии и заболевания, приобретенные в плену.

Кроме того, освобожденные из плена имеют право на:

первоочередное обеспечение жильем;

ваучер для переквалификации или повышения квалификации;

кредитные каникулы и освобождение от штрафов на период плена и в течение 6 месяцев после освобождения с возможностью реструктуризации долгов;

сохранение места работы в течение всего периода пребывания в плену, а также в течение 6 месяцев после увольнения;

целевую поддержку для получения образования в государственных и коммунальных учреждениях.

Дополнительный отпуск на 90 дней

После освобождения из плена военнослужащий имеет право на 90 дней отпуска. Ей

Такой отпуск нельзя разделить на две части, а во время него начисляется денежное довольствие. Отозвать из отпуска могут только с согласия военнослужащего.

С мая 2024 года освобожденные из плена военнослужащие имеют право покинуть службу. При этом сама дата обмена не имеет значения.

Отсрочка от мобилизации

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, освобожденным из плена необходимо обратиться в ЦПАУ. В дальнейшем отсрочка будет продлеваться автоматически каждые 90 дней.

Однако автоматическое продление работает при условии, что в учетных данных корректно указан срок действия отсрочки.

Если во время оформления установлена ​​дата завершения отсрочки (например 30 марта), то после наступления этой даты отсрочка прекращается, и автоматическое продление не осуществляется.

Если же в данных указан срок, соответствующий периоду мобилизации (в приложении Резерв+ это отображается как «до завершения мобилизации»), то отсрочка будет автоматически продлеваться еще на 90 дней.

