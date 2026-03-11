0 800 307 555
Правительство продлило льготные цены для теплокоммунэнерго (сроки)

Казна и Политика
Правительство продлило специальные условия поставки газа для производителей тепла, действовавших во время отопительного сезона.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Сроки

Они будут действовать и в межотопительный период — до 30 сентября 2026 года.
Как пишет премьер-министр, предприятия теплоснабжения продолжат получать природный газ по фиксированным (для нужд населения и госучреждений), а не рыночным ценам.
Предприятия использовали больше газа, чем предполагали договоры. Поэтому правительство также увеличило фиксированные объемы газа на март — до 10% для нужд населения и бюджетных учреждений.
Дополнительный объем позволит теплокоммунэнерго стабильно работать без риска остановок.
Что нужно сделать

Для корректировки объемов предприятия должны до 16 марта обратиться в ООО Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг».
В условиях постоянных российских атак на теплогенерирующие объекты государство обеспечивает стабильную работу системы теплоснабжения. Предприятия смогут бесперебойно завершить этот отопительный сезон и готовиться к следующему.
Напомним, в Европе цены на природный газ резко выросли, поскольку война на Ближнем Востоке продолжает сотрясать энергетические рынки и нарушать морские поставки.
В то же время, чтобы предотвратить возникновение дефицита топлива на внутреннем рынке уже в апреле, Правительству нужно провести широкие консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину. Об этом заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, война на Ближнем Востоке продолжается вопреки первым прогнозам, быстрого военного решения или дипломатического урегулирования этого конфликта не случилось.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
