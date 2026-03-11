Правительство продлило льготные цены для теплокоммунэнерго (сроки) Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Правительство продлило льготные цены для теплокоммунэнерго (сроки)

Правительство продлило специальные условия поставки газа для производителей тепла, действовавших во время отопительного сезона.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Сроки

Они будут действовать и в межотопительный период — до 30 сентября 2026 года.

Как пишет премьер-министр, предприятия теплоснабжения продолжат получать природный газ по фиксированным (для нужд населения и госучреждений), а не рыночным ценам.

Предприятия использовали больше газа, чем предполагали договоры. Поэтому правительство также увеличило фиксированные объемы газа на март — до 10% для нужд населения и бюджетных учреждений.

Дополнительный объем позволит теплокоммунэнерго стабильно работать без риска остановок.

Что нужно сделать

Для корректировки объемов предприятия должны до 16 марта обратиться в ООО Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг».

В условиях постоянных российских атак на теплогенерирующие объекты государство обеспечивает стабильную работу системы теплоснабжения. Предприятия смогут бесперебойно завершить этот отопительный сезон и готовиться к следующему.

Напомним, в Европе цены на природный газ резко выросли, поскольку война на Ближнем Востоке продолжает сотрясать энергетические рынки и нарушать морские поставки.

В то же время, чтобы предотвратить возникновение дефицита топлива на внутреннем рынке уже в апреле, Правительству нужно провести широкие консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину. Об этом заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, война на Ближнем Востоке продолжается вопреки первым прогнозам, быстрого военного решения или дипломатического урегулирования этого конфликта не случилось.

