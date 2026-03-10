Месть за «Дружбу»: Венгрия говорит, что не вернет деньги Ощадбанку Сегодня 13:12 — Казна и Политика

Месть за «Дружбу»: Венгрия говорит, что не вернет деньги Ощадбанку

Министр строительства и транспорта Венгрии фактически заявил, что рейд на денежную партию в Украину был неслучайным.

Об этом заявил венгерский министр строительства и транспорта Янош Лазар, сообщает Telex

По его словам, этот шаг был сделан из-за блокировки нефтепровода, и что они не вернут украинцам изъятое золото, доллары и евро, пока не восстановится поток нефти.

Дословно

«Мы знаем, что украинцы очень нервничают», — сказал он, а затем поделился информацией о том, что этот шаг, очевидно, не был независимым от нефтяной блокады, потому что «если они нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупы, чтобы оставить это в покое».

По словам Лазара, ежемесячно изымалось больше денег, чем стоила получаемая нефть «или ее покрытие».

«Деньги пока что останутся здесь, мы ждем открытия нефтепровода и новых украинских денежных поставок через Венгрию», — добавил министр.

Кроме того, Лазар намекнул, что Будапешт и в дальнейшем может похищать украинские деньги, если вопрос с «Дружбой» останется нерешенным.

Ранее лидер парламентской фракции «Фидес» Мате Кочиш подал в парламент Венгрии законопроект, касающийся денег и ценностей украинского Ощадбанка , изъятых 5 марта. Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, проводимого Национальной налоговой и таможенной службой Венгрии (NAV).

По словам Кочиша, законодательная инициатива связана с необходимостью проверить обстоятельства транспортировки активов и лиц, перевозивших их, в частности на предмет возможных угроз национальной безопасности Венгрии.

Что известно о деле

В ночь на 6 марта Ощадбанк заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей.

«Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота.

Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину", — заявили в финучреждении.

Венгерское издание index. hu пишет , что работников банка подозревают в якобы причастности к делу об отмывании денег. Там заявили, что среди задержанных — бывший генерал украинской разведки. Вместе с ними правоохранители остановили два бронированных инкассаторских автомобиля, в которых, по данным следствия, перевозили значительные суммы наличных и золото.

