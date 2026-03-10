В Украине заработал автоматический выпуск импортных товаров без участия таможенника Сегодня 07:28 — Казна и Политика

В Украине впервые заработал автоматический выпуск товаров в режимах импорта и временного ввоза. Соответствующие таможенные декларации оформлены полностью без участия таможенника.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба

Раньше технология автовыпуска применялась только для экспорта. Теперь система распространяется и на ввоз товаров. На данном этапе — только для бизнеса с высоким уровнем доверия таможенных органов — для АЭО.

Как это работает

Автоматический выпуск применяется по результатам проверки таможенной декларации автоматизированной системой анализа рисков.

Следует заметить, что, по сравнению с экспортом, на начальном этапе внедрения с целью надлежащей отработки механизмов для импорта применяются более жесткие критерии как по товарам, так и по операциям и импортерам. В частности, на этом этапе автоматический выпуск возможен только для того бизнеса, у которого самый высокий уровень доверия со стороны таможенных органов — авторизованных экономических операторов.

Такое направление движения соответствует практике Европейского Союза, где автоматизация таможенных процедур является стандартом добросовестного бизнеса.

Введение автовыпуска в режиме импорта — очередной шаг Украины к согласованию таможенных процедур с европейскими.

От экспорта к импорту

Автоматическое оформление экспортных деклараций уже демонстрирует постоянную динамику. В феврале текущего года более 6,5% общего количества экспортных деклараций оформлено полностью автоматически.

Теперь автоматический выпуск применяется не только для импорта, но и для частных случаев временного ввоза и помещения товаров на таможенный склад. Дальнейшее развитие цифровых инструментов позволит расширять список товаров и таможенных режимов, доступных для автовыпуска.

Автоматизация таможенных процедур — это предсказуемость для бизнеса, минимизация человеческого фактора и прозрачность границ.

