Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляет, что несмотря на препятствование с окончательным принятием решения предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро, это обещание будет выполнено.

Соответствующее заявление она сделала в понедельник в Брюсселе во время годовой встречи послов государств-членов Европейского Союза, работающих в странах вне Сообщества, передает «Интерфакс-Украина».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает блокировать решение о предоставлении Украине займа. В то же время в своем выступлении фон дер Ляен ни разу не упомянула его имя.

Финансовая поддержка Украины

Президент Европейской комиссии подчеркнула, что ЕС ежедневно работает вместе с Украиной и международными партнерами, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность для страны и создать условия для справедливого и длительного мира.

По ее словам, для этого Украине, прежде всего, необходима стабильная финансовая поддержка.

«Как вы знаете, именно поэтому мы предложили заем в размере 90 млрд евро для финансирования потребностей Украины. И вы все видели трудности, с которыми мы столкнулись, пытаясь его реализовать, даже после того, как все 27 лидеров согласились на это. Это возвращается к тому моменту, который я упоминал ранее, относительно того, способна ли наша система все еще эффективно работать. Но я могу заверить вас, что в этом случае мы выполним свои обязательства. Ибо на кону наше доверие, а что еще важнее, наша безопасность. Поэтому для нас это в первую очередь и абсолютно понятно: мы предоставим этот заем в размере 90 млрд евро», — заявила она.

Расширение ЕС и роль Украины

По словам фон дер Ляен, «такая же логика касается расширения».

«Было много дискуссий относительно того, как нам своевременно реализовать процесс, основанный на заслугах. Но чрезвычайно важно, чтобы мы уже сейчас подготовились, приблизив Западные Балканы, Молдову, Украину к нашему Союзу. Расширение — это не вопрос идеологии. Это вопрос общих европейских интересов и безопасности. И мы должны быть готовы выполнить свои обязательства, как только придет время», — убеждена президент Европейской комиссии.

Кроме того, она констатировала, что когда речь идет о безопасности, «мы должны говорить об Украине, гордой европейской нации, которая продолжает бороться за наши свободы, как будущий член нашего Союза, и как первая линия обороны Европы».

«И мое послание здесь очень четкое. Европа всегда будет с Украиной, независимо от того, что происходит где-либо. Мы все хотим, чтобы этот ужас и кровопролитие закончились. И никто не хочет больше мира, чем народ Украины. Но война должна закончиться так, чтобы не посеять зерна для будущих конфликтов», — заявила фон дер Ляен.

Напомним, 24 февраля, президент Европейского парламента Роберта Мецола подписала европейский кредит для Украины на 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Как отметила президент Европарламента, финансирование планируют использовать для:

обеспечения непрерывного предоставления основных государственных услуг;

поддержки оборонного сектора Украины;

усиления общей безопасности и свободы;

достижения длительного мира;

закрепления будущего Украины в Европе.

