Орбан назвал дополнительное условие для разблокирования кредита Украине от ЕС Сегодня 12:22

Орбан назвал дополнительное условие для разблокирования кредита Украине от ЕС

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может быть дополнительное условие для того, чтобы разблокировать предоставление ЕС кредита Украине в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщает Politico , пишет РБК-Украина.

Чиновники ЕС, похоже, начинают лучше понимать, что может побудить Орбана снять свое вето на кредит для Украины.

В письме к президенту Европейского совета Антониу Кошты, отправленному в четверг, премьер Венгрии намекнул, что может сделать шаг назад, если ЕС официально оценит ущерб, нанесенный нефтепроводу в Украине.

Некоторые чиновники ЕС надеются, что обязательство решить вопрос «Дружбы» может разблокировать предоставление кредита.

Однако два дипломата, непосредственно вовлеченных в обсуждения, предостерегают, что маневрирование Будапешта может быть шире.

По их словам, Венгрия может и дальше блокировать санкции, пока не будет одобрена ее собственная заявка на оборонный кредит в размере 16 млрд евро в рамках инструмента SAFE.

Дипломаты отмечают, что кампания давления со стороны Будапешта, прежде всего, направлена ​​на ускорение одобрения Еврокомиссией запроса SAFE.

Они предполагают, что именно оборонный кредит может стать для Орбана решающим аргументом, несмотря на его публичные заявления о якобы заговоре ЕС с Украиной с целью лишить Венгрию доступа к поставкам дешевой российской нефти.

В ЕС продолжают обсуждать альтернативы взаимодействия с Орбаном. В частности, упоминается «малоизвестная норма», которую, похоже, обнаружили юридические службы Рады: статья 327 Договоров ЕС.

В нем указано, что государства-члены, не участвующие в усиленном сотрудничестве (правовой основе кредита), «не должны препятствовать ее реализации государствами-членами, участвующими в нем».

Напомним, Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро. Речь идет о финансировании, которое планировали привлечь через общий долг под гарантии бюджета ЕС.

