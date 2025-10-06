Президент: Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лишь тормозит необратимый процесс вступления Украины в Европейский союз.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, пишет РБК-Украина.
Он сказал: «Членство Украины в ЕС — выбор украинского народа, и он уверен, что венгры поддерживают Украину независимо от действий своего премьера».
«Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без. Потому что это выбор народа Украины. Изменение процедуры — это называется „найти путь, как без“. Когда большинство стран, кроме Венгрии, поддерживают Украину, они понимают, как это нужно. Украина борется за всех, за свободу свою, за свободу Европы», — сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что премьер Венгрии тормозит процесс вступления, и это останется в истории.
«Только в истории останется, что Венгрия — а именно единственный премьер-министр, который тормозил вступление Украины в ЕС — был он», — заявил Зеленский.
Он отметил, что Украина готова идти как по обычной процедуре вступления, так и по альтернативным путям, и в случае необходимости будет обращаться к другим государствам-членам ЕС для поддержки.
Вступление Украины в ЕС
ЕС пока не может начать переговоры с Украиной о вступлении в блок исключительно из-за позиции пророссийской Венгрии. Ведь Будапешт ветировал старт переговоров.
В то же время Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время. Недавно стало известно, что Украина в рекордно короткие сроки прошла скрининг законодательства для вступления в ЕС.
