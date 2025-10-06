План поступлений в госбюджет перевыполнен на 71,1 млрд грн (основные цифры) Сегодня 13:00 — Казна и Политика

План поступлений в госбюджет перевыполнен на 71,1 млрд грн (основные цифры)

За 9 месяцев 2025 года в общий фонд поступило 1,6 трлн грн от налогов, сборов и обязательных платежей (без международных грантов). Это свидетельствует о перевыполнении плана на отчетный период (с учетом летних изменений в бюджет) на 4,6% или на 71,1 млрд грн.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

«Выполнение доходов важно, потому что именно из собственных ресурсов мы обеспечиваем потребности обороны, и сейчас рисков проведения запланированных оборонных расходов (в том числе утвержденных изменениями в бюджет 31 июля) нет», — отметила Пидласа.

Наибольшие поступления обеспечили:

импортный НДС — 390,3 млрд грн;

НДФЛ и военный сбор — 260,9 млрд грн;

НДС с произведенных в Украине товаров (уже за вычетом возмещенного) — 231,6 млрд грн;

налог на прибыль — 219,7 млрд грн;

импортный акциз — 121,1 млрд грн;

внутренний акциз — 89,4 млрд. грн.

План на отчетный период по этим платежам перевыполнен (кроме импортного НДС и акциза с произведенных товаров).

Для финансирования госбюджета за 9 месяцев также было направлено 382,3 млрд грн от размещения ОВГЗ.

«Правительство сознательно размещает меньше ОВГЗ, чем запланировано, ориентируясь исключительно на нужды в сбалансировании расходов государственного бюджета», — пояснила глава бюджетного комитета ВР.

Приоритеты расходов (наибольшие категории) общего фонда:

оборона — 63,3% всех расходов общего фонда, что составляет 1,78 трлн грн (полностью покрывается собственными ресурсами и ОВГЗ);

погашение ОВГЗ — 364,9 млрд грн;

социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 290,1 млрд грн;

обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 246,3 млрд грн;

программа медицинских гарантий — 124,2 млрд грн;

погашение внешнего долга — 86,1 млрд грн;

зарплата учителей в школах (с доплатами) — 83,1 млрд грн;

базовая и дополнительные дотации местным бюджетам (итого) — 36,4 млрд грн.

Ранее Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил , что правительство может обратиться в парламент с предложением пересмотреть бюджет на 2025 год и увеличить финансирование сектора безопасности и обороны.

Напомним, что Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в мире. Год назад 1 день войны стоил украинскому бюджету $140 млн, сейчас война стоит $172 млн каждый день. В то же время в прошлом году россия потратила $150 млрд на войну с Украиной.

