Как строится мост через Тису между Украиной и Румынией (фото)
Как сообщил Мирослав Билецкий, руководитель Закарпатской ОВА, строительство моста через Тису между Украиной и Румынией на пороге финального исполнения.
Состояние выполнения строительных работ, согласно сообщению главы Закарпатской ОВА, уже составляет 87%.
Сообщается, что металлическая конструкция дорожного моста полностью смонтирована, также обустроены съезды по обе стороны перехода.
Проводятся другие работы, в том числе идет:
- монтаж перил;
- укладка тротуаров;
- подключение наружного освещения.
Реализация строительства моста необходима для Закарпатья и уезда Марамуреш, подчеркивают в ОВА. И вообще — проект важен для Румынии и Украины, поскольку это мост как между странами, так и между людьми.
