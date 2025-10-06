Как строится мост через Тису между Украиной и Румынией (фото) Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Как строится мост через Тису между Украиной и Румынией (фото)

Как сообщил Мирослав Билецкий, руководитель Закарпатской ОВА, строительство моста через Тису между Украиной и Румынией на пороге финального исполнения.

Состояние выполнения строительных работ, согласно сообщению главы Закарпатской ОВА, уже составляет 87%.

Сообщается, что металлическая конструкция дорожного моста полностью смонтирована, также обустроены съезды по обе стороны перехода.

Проводятся другие работы, в том числе идет:

монтаж перил;

укладка тротуаров;

подключение наружного освещения.

Реализация строительства моста необходима для Закарпатья и уезда Марамуреш, подчеркивают в ОВА. И вообще — проект важен для Румынии и Украины, поскольку это мост как между странами, так и между людьми.

