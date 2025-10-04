0 800 307 555
ру
Средняя зарплата для расчета пенсий снижается второй месяц подряд

Казна и Политика
17
В августе показатель средней заработной платы, используемый для расчета пенсий, снизился до 19 813,71 грн. Это на 641,94 грн. меньше, чем в июле (20 455,65 грн.). В июле средняя зарплата также снизилась — на 1 981,41 грн.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Реальная зарплата

Несмотря на спад, в годовом исчислении средняя зарплата в августе 2025 года была на 16,5% выше, чем в августе прошлого года (17 001,36 грн).
С учетом инфляции, которая в августе 2025 года составила 13,2%, реальный рост зарплаты оценивается примерно в 3,3%.
Рост зарплат:
  • в январе 2025 года показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривны.
  • в феврале 2025 года показатель вырос на 21,8% до 18 589,38 гривны.
  • в марте 2025 года показатель вырос на 25,9% до 19430,52 гривны.
  • В апреле 2025 года средняя зарплата выросла на 17,9% до 19 856,19 гривны.
  • в мае 2025 года средняя зарплата выросла на 18,5% до 20 355,40 гривны.
  • в июне 2025 года средняя зарплата выросла на 18,8% до 22 336,81 гривны.
  • В июле 2025 года средняя зарплата выросла на 17,9% до 20 455,65 гривны.
Напомним, Кабинет Министров планирует ввести единую прогнозируемую пенсионную систему. Она должна установить прямую связь между страховыми взносами, продолжительностью их уплаты и размером пенсии.
До конца 2025 года правительство подаст в парламент несколько законопроектов, касающихся:
  • накопительной пенсионной системы;
  • изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
  • усовершенствования учета пенсионных прав и профессиональных программ;
  • выплаты пенсий и пожизненного денежного содержания судьям в отставке.
По материалам:
РБК-Україна
Пенсия
Payment systems