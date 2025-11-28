0 800 307 555
В Украине стартует грантовая программа для разработчиков противопожарных дронов

Казна и Политика
Правительство ищет технологические решения, позволяющие спасателям работать в самых опасных условиях без угрозы жизни. Украинский фонд стартапов вместе с Brave1 и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям запускает грантовую программу для производителей противопожарных беспилотников и наземных роботизированных комплексов, по которой разработчики смогут получить до 8 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Украинские дроны и роботы уже стали геймченджером на поле боя. Также они способны изменить подходы к ликвидации пожаров — работать там, где опасно. Грантовая программа от УФС и Brave1 поможет запустить рынок противопожарных дронов», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кто может податься

Программа предусматривает поддержку производителей двух типов систем:
  • воздушных дронов, которые могут перевозить до 25 кг груза, работать не менее 45 минут и стабильно функционировать при температуре от -10 до +60°C;
  • наземных роботизированных комплексов с дистанционным управлением пожарным стволом на расстоянии до 2 км и грузоподъемностью от 200 кг.

Условия финансирования

Максимальная сумма одного гранта составляет 8 млн. грн. Один разработчик может получить до 5 грантов за бюджетный год, чтобы постепенно повышать уровень готовности своей технологии. Общая сумма поддержки может достигать 30 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
