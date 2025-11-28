Более 60% военных докупают снаряжение за свой счет Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Более 60% военных докупают снаряжение за свой счет. Более половины военных не довольны качеством питания, а 26% сообщают о нехватке горючего в подразделениях.

Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты.

Оценка новой модели тыловых закупок

В отчете отмечено, что обновленная модель тыловых закупок, внедренная в 2024 году, имеет потенциал развития. В рамках этой модели Минобороны формирует политику и контролирует качество, а ГП «ГОТ» осуществляет закупки.

Несмотря на это ожидаемого результата она не обеспечила из-за системных недостатков.

Минобороны не достигло оптимального распределения функций закупок между своими подразделениями и службой государственного заказчика. Из-за несистемных кадровых решений расходы на содержание подразделений министерства, участвующих в тыловом обеспечении, выросли на 35 млн грн. Вместе с расходами на содержание ГП «ГОТ», которые составляли 250 млн грн, административно управленческие расходы увеличились на 285 млн грн. Это в 3,4 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Финансирование и остатки средств

На продовольственное и вещевое обеспечение ВСУ в 2024 году предусмотрели 44,5% необходимых средств, на горюче-смазочные материалы предусмотрели 73%. Поэтому Вооруженные Силы частично использовали имеющиеся запасы.

В то же время, 400 млн грн бюджетных назначений Минобороны остались неиспользованными.

Более 11 млрд грн направили ГП «ГОТ» в дебиторскую задолженность. Механизм предоплаты в форме аккредитива обеспечивал оплату и поставку продукции, однако не гарантировал надлежащего выполнения контрактов. В установленные сроки не поставили продукцию на 10 млрд грн, 800 млн грн вернули в бюджет, а более 31 млн грн стали просроченной дебиторской задолженностью.

Нарушения при закупках

ГП «ГОТ» провело 95% процедур закупок через электронную систему, что создало условия для конкуренции. В то же время, аудиторы зафиксировали нарушения в тендерной документации. Поэтому обжаловали и отменили 100 лотов с показателем 7,2% от общего количества, а 216 лотов или 15,5% признали неуспешными из-за отсутствия предложений.

Прозрачность процедур не гарантировала надлежащего выполнения обязательств. У 429 из 718 контрактов или у 60% отсрочили или уменьшили объемы поставок, 40 контрактов расторгли. Поставщики, которым переносили сроки поставок, уклонялись от ответственности и уплаты штрафов.

Из-за ненадлежащей претензионно-исковой работы и проблем с применением банковских гарантий бюджет недополучил около 2 млрд грн штрафных санкций.

Аудиторы также установили факты неправомерного увеличения стоимости закупок почти на 98 млн грн.

Состояние цифровизации процессов

Цифровизация тылового обеспечения продвигалась неравномерно. Автоматизация охватила стратегический и оперативный уровни, на которых планируют потребности, формируют бюджеты и производят закупки. Тактический уровень остался вне цифровизации из-за отсутствия утвержденных технических задач и несвоевременных управленческих решений.

Опрос 25 тысяч военнослужащих подтвердил, что качество тылового обеспечения остается темой. Чаще всего военные сообщали об изнашиваемости и низком качестве снаряжения, однообразии питания и перебоях с горючим.

Лишь четверть опрошенных удовлетворены снаряжением, более половины недовольны качеством питания, 60% покупают часть вещевого имущества за свой счет, 26% сообщают о нехватке горючего.

