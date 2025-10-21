Военные жалуются на заоблачные цены на аренду жилья
В украинских прифронтовых городах цены на аренду жилья иногда превышают показатели крупных областных центров и даже отдельных европейских стран.
Об этом сообщают военные в социальных сетях, говорится в статье Finance.ua. Они арендуют жилье, чтобы восстановиться после службы на «нуле», и платят за него за свой счет.
Дефицит предложений и «заоблачные» цены
Защитники говорят, что спрос на жилье в прифронтовых зонах вырос, в то время как предложений почти нет. В результате владельцы недвижимости пользуются ситуацией, поднимая цены до нереальных уровней.
«Просят 20, 30, 40 тысяч гривен за обычный сельский дом без воды, в котором годами никто не жил — это, к сожалению, норма», — рассказывает военнослужащий ВСУ, бывший народный депутат Игорь Луценко.
Отказ сдавать жилье военным
Луценко добавляет, что многие арендодатели вообще отказываются сдавать жилье военным только из-за их службы.
«Военных гонят, как прокаженных, с них лупят три цены — и военные терпят», — говорит он.
В то же время бывают и исключения — люди, бесплатно принимающие военных, или общины, организовавшие системную помощь с размещением. Но таких случаев немного.
«В целом государство и местное самоуправление эту боль фронтовиков игнорирует», — добавляет Луценко.
«Жилье по цене квартиры в Цюрихе»
Военнослужащий Сергей «Сайгон» подтверждает, что найти жилье непросто, а военным сдают неохотно.
Новый город службы и «новое» жилье по цене добротной квартиры в Цюрихе. Говорил с местными гражданскими — они снимают вдвое дешевле. Такие варианты просто не выставляют в открытых объявлениях, потому что передают «из рук в руки», но не военным", — объясняет он.
Его побратим Стас Дергач вспоминает, что платил 20 тысяч гривен за старую хату в Дружковке без воды и света.
«Печное отопление мы сделали собственноручно», — говорит он.
Выгоднее купить, чем арендовать
По мнению военного Николая Шило, в некоторых прифронтовых регионах приобрести жилье уже выгоднее, чем арендовать.
«В Изюме можно арендовать дом за 15 тысяч гривен, а купить такой же — за 300 тысяч. Однокомнатная квартира стоит около 80 тысяч. И толпы военных ищут себе жилье», — рассказывает он.
Павлоград: двойные комиссии и оплата вперед
Похожая ситуация и в Павлограде на Днепропетровщине. По словам военного Андрея Сычки, арендодатели просят заоблачные суммы, а риелторы часто берут 100% комиссии. К тому же арендаторов заставляют платить за два месяца вперед.
«Мы искали жилье и помещение для медпункта — нам нигде не нашли даже 20 квадратных метров. А жилье, независимо от состояния, стоит не менее 15−18 тысяч гривен, более или менее пригодное — от 22 тысяч. Дома — от 40 тысяч гривен в месяц», — говорит он.
Местная жительница Наталия Черпак рассказывает, что снимает двухкомнатную квартиру в Павлограде за 17 тысяч гривен, несмотря на то, что город находится под постоянными обстрелами.
Подробнее о ситуации с жильем на прифронтовой территории читайте в статье по ссылке.
