Военные жалуются на заоблачные цены на аренду жилья

В украинских прифронтовых городах цены на аренду жилья иногда превышают показатели крупных областных центров и даже отдельных европейских стран.

Об этом сообщают военные в социальных сетях, говорится в статье Finance.ua . Они арендуют жилье, чтобы восстановиться после службы на «нуле», и платят за него за свой счет.

Дефицит предложений и «заоблачные» цены

Защитники говорят, что спрос на жилье в прифронтовых зонах вырос, в то время как предложений почти нет. В результате владельцы недвижимости пользуются ситуацией, поднимая цены до нереальных уровней.

«Просят 20, 30, 40 тысяч гривен за обычный сельский дом без воды, в котором годами никто не жил — это, к сожалению, норма», — рассказывает военнослужащий ВСУ, бывший народный депутат Игорь Луценко.

Отказ сдавать жилье военным

Луценко добавляет, что многие арендодатели вообще отказываются сдавать жилье военным только из-за их службы.

«Военных гонят, как прокаженных, с них лупят три цены — и военные терпят», — говорит он.

В то же время бывают и исключения — люди, бесплатно принимающие военных, или общины, организовавшие системную помощь с размещением. Но таких случаев немного.

«В целом государство и местное самоуправление эту боль фронтовиков игнорирует», — добавляет Луценко.

«Жилье по цене квартиры в Цюрихе»

Военнослужащий Сергей «Сайгон» подтверждает, что найти жилье непросто, а военным сдают неохотно.

Новый город службы и «новое» жилье по цене добротной квартиры в Цюрихе. Говорил с местными гражданскими — они снимают вдвое дешевле. Такие варианты просто не выставляют в открытых объявлениях, потому что передают «из рук в руки», но не военным", — объясняет он.

Его побратим Стас Дергач вспоминает, что платил 20 тысяч гривен за старую хату в Дружковке без воды и света.

«Печное отопление мы сделали собственноручно», — говорит он.

Выгоднее купить, чем арендовать

По мнению военного Николая Шило, в некоторых прифронтовых регионах приобрести жилье уже выгоднее, чем арендовать.

«В Изюме можно арендовать дом за 15 тысяч гривен, а купить такой же — за 300 тысяч. Однокомнатная квартира стоит около 80 тысяч. И толпы военных ищут себе жилье», — рассказывает он.

Павлоград: двойные комиссии и оплата вперед

Похожая ситуация и в Павлограде на Днепропетровщине. По словам военного Андрея Сычки, арендодатели просят заоблачные суммы, а риелторы часто берут 100% комиссии. К тому же арендаторов заставляют платить за два месяца вперед.

«Мы искали жилье и помещение для медпункта — нам нигде не нашли даже 20 квадратных метров. А жилье, независимо от состояния, стоит не менее 15−18 тысяч гривен, более или менее пригодное — от 22 тысяч. Дома — от 40 тысяч гривен в месяц», — говорит он.

Местная жительница Наталия Черпак рассказывает, что снимает двухкомнатную квартиру в Павлограде за 17 тысяч гривен, несмотря на то, что город находится под постоянными обстрелами.

