Как изменилась стоимость аренды однокомнатных квартир за последние четыре года Сегодня 08:16 — Недвижимость

Как изменилась стоимость аренды однокомнатных квартир за последние четыре года

Стоимость аренды жилья в Украине за последние четыре года претерпела существенные колебания — от резкого роста на Западе до удешевления на Востоке.

Об этом свидетельствуют данные OLX.

2022 год: скачок цен на Западе, падение на Востоке

После начала полномасштабной войны аренда резко подорожала в относительно неопасных регионах.

Так, в 2022 году в Ужгороде аренда подорожала на 125% и достигла 15 тысяч гривен, в Ивано-Франковске — на 119% до 11 тысяч, а во Львове — на 72%, до 15 тысяч.

Не отставали и Тернополь и Львов, где цены взлетели на 110% (до 8 тыс. гривен) и на 72% (до 15 тыс. гривен) соответственно.

В прифронтовых городах цены упали.

Харьков — на 35%, до 4 тыс. гривен,

Херсон — на 44%, до 2,5 тыс. гривен,

Киев — на 14%, до 9 тыс. гривен.

2023 год: постепенное восстановление

Спустя год рынок начал восстанавливаться. Наибольший рост наблюдался в Чернигове (+85%) и Житомире (+60%). В Киеве аренда подорожала на 39% - до 12,5 тыс. гривен.

На Западе цены стабилизировались, а в отдельных городах, например в Черновцах и Полтаве, даже снизились на 10−12%.

2024 год: общий рост

В большинстве городов зафиксировано повышение цен. В частности, в Киеве и Львове цены выросли на 18% - до 15 тыс. гривен и 18 тыс. гривен соответственно.

В Черновцах стоимость аренды повысилась до 11,6 тыс. гривен (+27%), а в Чернигове — до 7,5 тыс. гривен (+35%).

Самые низкие цены оставались в Запорожье, Харькове и Херсоне — 3−5 тыс. гривен.

Читайте также В Украине предлагают снизить налог на аренду квартир

2025 год: умеренный рост

В текущем году стоимость аренды продолжает расти, но уже медленнее.

Киев — 17 тыс. гривен (+13%),

Одесса — 11 тыс. гривен (+25%),

Харьков — 5 тыс. гривен (+29%).

В то же время в Черновцах и Чернигове аналитики фиксируют незначительное снижение — на 6−7%.

Чего ждать дальше

По данным аналитиков, рынок аренды прошел путь от хаотических колебаний до постепенной стабилизации.

С 2024 года наблюдается постоянный рост, а цены традиционно остаются самыми высокими в крупных городах — Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. На востоке аренда все еще самая доступная из-за ситуации с безопасностью.

Ранее Finance.ua писал , что в сентябре-октябре цены на аренду жилья выросли в среднем на 8,3% и достигли отметки в 7 816 гривен.

Средняя плата за аренду 1-ком. квартиры в сентябре составила 7 816 гривен, это на 8,3% дороже, чем в прошлом году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.