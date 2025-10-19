0 800 307 555
Как изменилась стоимость аренды однокомнатных квартир за последние четыре года

Стоимость аренды жилья в Украине за последние четыре года претерпела существенные колебания — от резкого роста на Западе до удешевления на Востоке.
2022 год: скачок цен на Западе, падение на Востоке

После начала полномасштабной войны аренда резко подорожала в относительно неопасных регионах.
Так, в 2022 году в Ужгороде аренда подорожала на 125% и достигла 15 тысяч гривен, в Ивано-Франковске — на 119% до 11 тысяч, а во Львове — на 72%, до 15 тысяч.
Не отставали и Тернополь и Львов, где цены взлетели на 110% (до 8 тыс. гривен) и на 72% (до 15 тыс. гривен) соответственно.
В прифронтовых городах цены упали.
  • Харьков — на 35%, до 4 тыс. гривен,
  • Херсон — на 44%, до 2,5 тыс. гривен,
  • Киев — на 14%, до 9 тыс. гривен.

2023 год: постепенное восстановление

Спустя год рынок начал восстанавливаться. Наибольший рост наблюдался в Чернигове (+85%) и Житомире (+60%). В Киеве аренда подорожала на 39% - до 12,5 тыс. гривен.
На Западе цены стабилизировались, а в отдельных городах, например в Черновцах и Полтаве, даже снизились на 10−12%.

2024 год: общий рост

В большинстве городов зафиксировано повышение цен. В частности, в Киеве и Львове цены выросли на 18% - до 15 тыс. гривен и 18 тыс. гривен соответственно.
В Черновцах стоимость аренды повысилась до 11,6 тыс. гривен (+27%), а в Чернигове — до 7,5 тыс. гривен (+35%).
Самые низкие цены оставались в Запорожье, Харькове и Херсоне — 3−5 тыс. гривен.
2025 год: умеренный рост

В текущем году стоимость аренды продолжает расти, но уже медленнее.
  • Киев — 17 тыс. гривен (+13%),
  • Одесса — 11 тыс. гривен (+25%),
  • Харьков — 5 тыс. гривен (+29%).
В то же время в Черновцах и Чернигове аналитики фиксируют незначительное снижение — на 6−7%.

Чего ждать дальше

По данным аналитиков, рынок аренды прошел путь от хаотических колебаний до постепенной стабилизации.
С 2024 года наблюдается постоянный рост, а цены традиционно остаются самыми высокими в крупных городах — Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. На востоке аренда все еще самая доступная из-за ситуации с безопасностью.
Ранее Finance.ua писал, что в сентябре-октябре цены на аренду жилья выросли в среднем на 8,3% и достигли отметки в 7 816 гривен.
Средняя плата за аренду 1-ком. квартиры в сентябре составила 7 816 гривен, это на 8,3% дороже, чем в прошлом году.
