Цены на жилье и аренду в ЕС продолжают расти: где самые высокие и самые низкие (инфографика)
Во втором квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,4%, а арендная плата — на 3,2% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года.
По сравнению с первым кварталом 2025 г. цены на жилье выросли на 1,6%, а арендная плата — на 0,7%.
Такую информацию сообщает Евростат.
Между 2010 годом и вторым кварталом 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 60,5%, а арендная плата — на 28,8%.
Хотя арендная плата стабильно росла, цены на жилье имели более разнообразную тенденцию, демонстрируя поразительный рост между первым кварталом 2015 года и третьим кварталом 2022 года, после чего произошло небольшое падение и стабилизация, прежде чем снова начать расти в 2024 году.
Где цены на жилье выросли больше всего
Цены на жилье выросли более чем втрое в Венгрии (+277%) и Эстонии (+250%), а также удвоились или выросли более чем в два раза в 10 странах ЕС:
- Литве (+202%),
- Латвии (+162%),
- Чехии (+155%),
- Португалии (+141%),
- Болгарии (+133%),
- Австрии (+117%),
- Люксембурге (+112%),
- Словакии (+105%),
- Польше (+104%)
- Хорватии (+102%).
Италия была единственной страной, где цены на жилье снизились (-1%).
Арендная плата
Аренда выросла в 26 странах ЕС.
Наибольший рост был зафиксирован в Эстонии (+218%), Литве (+192%), Венгрии (+125%) и Ирландии (+117%). Греция — единственная страна, где цены на аренду снизились (-9%).
