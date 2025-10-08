0 800 307 555
ру
Цены на жилье и аренду в ЕС продолжают расти: где самые высокие и самые низкие (инфографика)

Недвижимость
Во втором квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,4%, а арендная плата — на 3,2% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года.
По сравнению с первым кварталом 2025 г. цены на жилье выросли на 1,6%, а арендная плата — на 0,7%.
Такую информацию сообщает Евростат.
Между 2010 годом и вторым кварталом 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 60,5%, а арендная плата — на 28,8%.
Хотя арендная плата стабильно росла, цены на жилье имели более разнообразную тенденцию, демонстрируя поразительный рост между первым кварталом 2015 года и третьим кварталом 2022 года, после чего произошло небольшое падение и стабилизация, прежде чем снова начать расти в 2024 году.

Где цены на жилье выросли больше всего

Цены на жилье выросли более чем втрое в Венгрии (+277%) и Эстонии (+250%), а также удвоились или выросли более чем в два раза в 10 странах ЕС:
  • Литве (+202%),
  • Латвии (+162%),
  • Чехии (+155%),
  • Португалии (+141%),
  • Болгарии (+133%),
  • Австрии (+117%),
  • Люксембурге (+112%),
  • Словакии (+105%),
  • Польше (+104%)
  • Хорватии (+102%).
Италия была единственной страной, где цены на жилье снизились (-1%).

Арендная плата

Аренда выросла в 26 странах ЕС.
Наибольший рост был зафиксирован в Эстонии (+218%), Литве (+192%), Венгрии (+125%) и Ирландии (+117%). Греция — единственная страна, где цены на аренду снизились (-9%).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Payment systems