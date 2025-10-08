Цены на жилье и аренду в ЕС продолжают расти: где самые высокие и самые низкие (инфографика) Сегодня 17:00 — Недвижимость

Цены на жилье и аренду в ЕС продолжают расти: где самые высокие и самые низкие (инфографика)

Во втором квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,4%, а арендная плата — на 3,2% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года.

По сравнению с первым кварталом 2025 г. цены на жилье выросли на 1,6%, а арендная плата — на 0,7%.

Такую информацию сообщает Евростат.

Между 2010 годом и вторым кварталом 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 60,5%, а арендная плата — на 28,8%.

Хотя арендная плата стабильно росла, цены на жилье имели более разнообразную тенденцию, демонстрируя поразительный рост между первым кварталом 2015 года и третьим кварталом 2022 года, после чего произошло небольшое падение и стабилизация, прежде чем снова начать расти в 2024 году.

Где цены на жилье выросли больше всего

Цены на жилье выросли более чем втрое в Венгрии (+277%) и Эстонии (+250%), а также удвоились или выросли более чем в два раза в 10 странах ЕС:

Литве (+202%),

Латвии (+162%),

Чехии (+155%),

Португалии (+141%),

Болгарии (+133%),

Австрии (+117%),

Люксембурге (+112%),

Словакии (+105%),

Польше (+104%)

Хорватии (+102%).

Италия была единственной страной, где цены на жилье снизились (-1%).

Арендная плата

Аренда выросла в 26 странах ЕС.

Наибольший рост был зафиксирован в Эстонии (+218%), Литве (+192%), Венгрии (+125%) и Ирландии (+117%). Греция — единственная страна, где цены на аренду снизились (-9%).

