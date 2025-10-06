0 800 307 555
Аренда жилья в Польше: что привлекает внимание налоговиков

Краткосрочная аренда жилья в Польше попала под пристальное внимание налоговиков.
Напомним, с июля 2024 года аренда квартир через такие платформы, как Airbnb и Booking.com, рассматривается как гостиничный бизнес, пишет inpoland.net.pl.
Неуплата налогов с нее может привести к штрафам в размере до 30 тыс. злотых.
Согласно правилам имплементации директивы ЕС, вступившим в силу с июля 2024 года, краткосрочная аренда жилья рассматривается как гостиничный сервис.

Владельцы квартир, которые сдаются в аренду туристам, должны зарегистрироваться как предприниматели, даже если жилье рассчитано для аренды на несколько дней в месяц.
Новые правила требуют от хостов отчитываться о транзакциях за 2023−2024 годы, но налоговая служба имеет право проводить проверку деятельности даже за последние пять лет.
Штрафы за уклонение от уплаты налогов могут достигать 30 тыс. злотых.
Министерство спорта и туризма готовит дальнейшие правила для арендодателей. Согласно этим правилам, каждую квартиру, которая сдается в аренду туристам, нужно будет внести в реестр и получить уникальный идентификационный номер. Без присвоения этого номера объявление об аренде нельзя будет размещать на онлайн-платформах.
Арендодатели должны будут соблюдать минимальные стандарты, включая введение определенных правил, предоставление информации о часах тишины и назначение контактного лица. Помещения должны быть обозначены информационной доской, а дополнительные требования будут применяться к договорам аренды на срок менее 30 дней.
Как это повлияет на тех, кто снимает жилье

Органы местного самоуправления также хотят получить право ограничивать количество дней, в течение которых возможна аренда.
Также контролировать количество гостей, выдавать и отменять разрешения — без необходимости получения согласия жилых общин.

Изменения направлены на увеличение налоговых поступлений и выравнивание условий игры между арендаторами и гостиничной отраслью.
Ранее мы писали, что спрос на жилье в Польше среди украинцев стремительно растет: в 2023 году украинцы приобрели около 7 700 квартир общей площадью почти 380 тыс. м², несмотря на высокий уровень роста цен в ЕС и жесткие условия кредитования.
Ипотека — удобный механизм покупки жилья, хорошо развитый в Польше. Однако кредитование иностранцев имеет свои особенности и сложности. Подробно об этом говорится в статье Finance.ua, где рассказываем, какие документы нужны для получения ипотеки в Польше, какие требования к статусу и доходу и условия кредитования могут быть доступны украинцам.
