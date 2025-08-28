Как оформить ипотеку в Польше: главные требования и условия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как оформить ипотеку в Польше: главные требования и условия

Мир
23
Как оформить ипотеку в Польше: главные требования и условия
Как оформить ипотеку в Польше: главные требования и условия
Спрос на жилье в Польше среди украинцев стремительно растет: в 2023 году украинцы приобрели около 7 700 квартир общей площадью почти 380 тыс. м², несмотря на высокий уровень роста цен в ЕС и жесткие условия кредитования.
Ипотека — удобный механизм покупки жилья, хорошо развитый в Польше. Однако кредитование иностранцев имеет свои особенности и сложности. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, какие документы нужны для получения ипотеки в Польше, какие требования к статусу и доходу и какие условия кредитования могут быть доступны украинцам.

Общие условия получения ипотеки

  • Гражданство не обязательно. Польские банки рассматривают заявки от иностранцев, в том числе без постоянного вида на жительство, но с действующим разрешением на пребывание.
  • Доказательство доходов и финансовая стабильность. Основной критерий — стабильная заработная плата или официальные доходы за последние 6−12 месяцев.
  • Первый взнос — 10−20%. Стандартом в 2024 году было 20% стоимости жилья, но благодаря государственным программам минимальный взнос может быть снижен до 0%.
  • Процентная ставка. Базовая ставка межбанковского кредитования Wibor в III квартале 2024 года составила 6,75%, что влияет на стоимость кредитов.

Программа «Жилье на старт»

С 15 января 2025 года в Польше действует новая льготная программа «Жилье на старт», она предусматривает:
  • льготные ставки: от 0% до 1,5% годовых в зависимости от состава семьи;
  • максимальные суммы кредитования:
— одиночки — до 200 тыс. злотых; - пары — до 400 тыс. злотых; - семьи с одним ребенком — до 500 тыс. злотых;
  • региональные надбавки: в городах с высокой стоимостью недвижимости (например Варшава) могут добавляться дополнительные льготы или увеличенные лимиты.
Ожидается, что участие в программе «Жилье на старт» примут более 50 тысяч человек до конца года, а общая бюджетная поддержка составит около 500 млн злотых.

Кредит без первого взноса

В начале 2025 года по меньшей мере в 8 крупных польских банках (в частности, PKO BP, Pekao, mBank, ING, Santander, BNP Paribas, Alior и Millennium) появилась возможность оформления ипотеки без первого взноса. Эта опция доступна для разных категорий:
  • одиночки и пары;
  • семьи с детьми;
  • лица с инвалидностью.
Читайте также
По условиям таких кредитов банк может возместить до 100% стоимости квартиры, а риски частично перекрываются государственными гарантиями.

Требования к заявителям

  1. Отсутствие другой жилой недвижимости. Заемщик не должен владеть другим жильем в Польше или корпоративными правами на него.
  2. Исключение для многодетных семей. Семьи с тремя и более детьми могут подавать заявки, даже если у них есть квартира, по отдельным программам улучшения жилищных условий.
  3. Срок пребывания. Разрешение на временное или постоянное жительство или подтверждение временной защиты.

Гарантии и поддержка от Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Банк народного хозяйства Польши (BGK) гарантирует коммерческим банкам первоначальный взнос до 100 тыс. злотых (10−20% от суммы кредита). Благодаря этому:
  • банки сокращают собственные риски;
  • авторизованные учреждения охотнее предоставляют кредиты украинцам;
  • снижаются требования к размеру первого взноса.

Необходимые документы при оформлении кредита

Пакет необходимых документов для оформления ипотечного кредита содержит:
  • загранпаспорт;
  • карту постоянного проживания в Польше (karty stałego pobytu) или карту временного пребывания (karty czasowego pobytu) минимум на 12 месяцев. Во втором случае сроки предоставления кредита будут соответствовать сроку его действия;
  • свидетельство об уплате налогов (zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach);
  • справку о зарплате за последние три-шесть месяцев (при наличии бессрочного трудового контракта — umowa o prace naczas nieokreslony);
  • договор на год вперед и справку о доходах за последние три-шесть месяцев (при наличии трудового договора на определенный срок — umowa o prace na czas okreslony);
  • справку о доходах за последние полгода-год (при трудоустройстве в Польше по договору по контракту — umowa zlecenia/o dzieło);
Читайте также
  • справку о доходах за один-два года (при ведении собственного бизнеса в Польше);
  • справку о несудимости (zaświadczenie o niekaralności);
  • польский рапорт BIK (Biuro Informacji Kredytowej), справка о выплате PIT и истории движения средств на банковском счете претендента;
  • предварительный договор (umowa wstępna) с застройщиком (девелопером) или с продавцом недвижимости;
  • разрешение от Министра внутренних дел Польши на покупку недвижимости в случае покупки дома или земельного участка иностранцем, прожившим в стране не менее пяти лет.
Необходимо также разрешение на приобретение любой недвижимости, расположенной в приграничной зоне.

Интересно узнать об ипотеке в других странах? Читайте об этом в нашей статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems