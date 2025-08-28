Как оформить ипотеку в Польше: главные требования и условия — Finance.ua

Как оформить ипотеку в Польше: главные требования и условия Сегодня 08:05 — Мир

Как оформить ипотеку в Польше: главные требования и условия

Спрос на жилье в Польше среди украинцев стремительно растет: в 2023 году украинцы приобрели около 7 700 квартир общей площадью почти 380 тыс. м², несмотря на высокий уровень роста цен в ЕС и жесткие условия кредитования.

Ипотека — удобный механизм покупки жилья, хорошо развитый в Польше. Однако кредитование иностранцев имеет свои особенности и сложности. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, какие документы нужны для получения ипотеки в Польше, какие требования к статусу и доходу и какие условия кредитования могут быть доступны украинцам.

Общие условия получения ипотеки

Гражданство не обязательно. Польские банки рассматривают заявки от иностранцев, в том числе без постоянного вида на жительство, но с действующим разрешением на пребывание.

Доказательство доходов и финансовая стабильность. Основной критерий — стабильная заработная плата или официальные доходы за последние 6−12 месяцев.

Первый взнос — 10−20%. Стандартом в 2024 году было 20% стоимости жилья, но благодаря государственным программам минимальный взнос может быть снижен до 0%.

Процентная ставка. Базовая ставка межбанковского кредитования Wibor в III квартале 2024 года составила 6,75%, что влияет на стоимость кредитов.

Программа «Жилье на старт»

С 15 января 2025 года в Польше действует новая льготная программа «Жилье на старт», она предусматривает:

льготные ставки: от 0% до 1,5% годовых в зависимости от состава семьи;

максимальные суммы кредитования:

— одиночки — до 200 тыс. злотых; - пары — до 400 тыс. злотых; - семьи с одним ребенком — до 500 тыс. злотых;

региональные надбавки: в городах с высокой стоимостью недвижимости (например Варшава) могут добавляться дополнительные льготы или увеличенные лимиты.

Ожидается, что участие в программе «Жилье на старт» примут более 50 тысяч человек до конца года, а общая бюджетная поддержка составит около 500 млн злотых.

Кредит без первого взноса

В начале 2025 года по меньшей мере в 8 крупных польских банках (в частности, PKO BP, Pekao, mBank, ING, Santander, BNP Paribas, Alior и Millennium) появилась возможность оформления ипотеки без первого взноса. Эта опция доступна для разных категорий:

одиночки и пары;

семьи с детьми;

лица с инвалидностью.

Читайте также Налоговая проверяет счета в Польше: какие операции считаются подозрительными

По условиям таких кредитов банк может возместить до 100% стоимости квартиры, а риски частично перекрываются государственными гарантиями.

Требования к заявителям

Отсутствие другой жилой недвижимости. Заемщик не должен владеть другим жильем в Польше или корпоративными правами на него. Исключение для многодетных семей. Семьи с тремя и более детьми могут подавать заявки, даже если у них есть квартира, по отдельным программам улучшения жилищных условий. Срок пребывания. Разрешение на временное или постоянное жительство или подтверждение временной защиты.

Гарантии и поддержка от Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Банк народного хозяйства Польши (BGK) гарантирует коммерческим банкам первоначальный взнос до 100 тыс. злотых (10−20% от суммы кредита). Благодаря этому:

банки сокращают собственные риски;

авторизованные учреждения охотнее предоставляют кредиты украинцам;

снижаются требования к размеру первого взноса.

Необходимые документы при оформлении кредита

Пакет необходимых документов для оформления ипотечного кредита содержит:

загранпаспорт;

карту постоянного проживания в Польше (karty stałego pobytu) или карту временного пребывания (karty czasowego pobytu) минимум на 12 месяцев. Во втором случае сроки предоставления кредита будут соответствовать сроку его действия;

свидетельство об уплате налогов (zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach);

справку о зарплате за последние три-шесть месяцев (при наличии бессрочного трудового контракта — umowa o prace naczas nieokreslony);

договор на год вперед и справку о доходах за последние три-шесть месяцев (при наличии трудового договора на определенный срок — umowa o prace na czas okreslony);

справку о доходах за последние полгода-год (при трудоустройстве в Польше по договору по контракту — umowa zlecenia/o dzieło);

Читайте также Сколько стоят квартиры в Польше в 2025 году

справку о доходах за один-два года (при ведении собственного бизнеса в Польше);

справку о несудимости (zaświadczenie o niekaralności);

польский рапорт BIK (Biuro Informacji Kredytowej), справка о выплате PIT и истории движения средств на банковском счете претендента;

предварительный договор (umowa wstępna) с застройщиком (девелопером) или с продавцом недвижимости;

разрешение от Министра внутренних дел Польши на покупку недвижимости в случае покупки дома или земельного участка иностранцем, прожившим в стране не менее пяти лет.

Необходимо также разрешение на приобретение любой недвижимости, расположенной в приграничной зоне.

Интересно узнать об ипотеке в других странах? Читайте об этом в нашей статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.