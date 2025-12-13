0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг лучших стран для экспатов

Мир
15
Рейтинг лучших стран для экспатов
Рейтинг лучших стран для экспатов
Лучшей страной для жизни и работы иностранных работников второй год подряд признана Панама.
Об этом свидетельствует исследование InterNations, в котором приняли участие более 10 тыс. граждан из 172 стран, которые живут и работают за пределами родины.
В итоговый рейтинг попали 46 стран, которые оценивали по пяти категориям: качество жизни, интеграция, условия труда, семейная жизнь и личные финансы.

Почему Панама — лучшая страна для экспатов

Панамала получила самые высокие оценки за легкость интеграции, отсутствие языкового барьера и дружелюбие местных жителей.
Среди основных преимуществ страны — короткая рабочая неделя (в среднем 41 час), доступное жилье, высокий уровень безопасности и здравоохранения.
Также респонденты отметили приятный климат, природу и широкие возможности для проведения досуга.
Рейтинг лучших стран для экспатов
Наименее привлекательными для экспатов странами признали Кувейт, Турцию и Южную Корею.
Как уже отмечалось ранее, лучшей страной для экспатов признали Испанию. Страна лидирует благодаря цифровой визе для кочевников, которая позволяет дистанционно работать на компании за пределами страны, а также на испанские компании, если объем такой работы не превышает 20% общей деятельности.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems