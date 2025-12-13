Рейтинг лучших стран для экспатов
Лучшей страной для жизни и работы иностранных работников второй год подряд признана Панама.
Об этом свидетельствует исследование InterNations, в котором приняли участие более 10 тыс. граждан из 172 стран, которые живут и работают за пределами родины.
В итоговый рейтинг попали 46 стран, которые оценивали по пяти категориям: качество жизни, интеграция, условия труда, семейная жизнь и личные финансы.
Почему Панама — лучшая страна для экспатов
Панамала получила самые высокие оценки за легкость интеграции, отсутствие языкового барьера и дружелюбие местных жителей.
Среди основных преимуществ страны — короткая рабочая неделя (в среднем 41 час), доступное жилье, высокий уровень безопасности и здравоохранения.
Также респонденты отметили приятный климат, природу и широкие возможности для проведения досуга.
Наименее привлекательными для экспатов странами признали Кувейт, Турцию и Южную Корею.
Как уже отмечалось ранее, лучшей страной для экспатов признали Испанию. Страна лидирует благодаря цифровой визе для кочевников, которая позволяет дистанционно работать на компании за пределами страны, а также на испанские компании, если объем такой работы не превышает 20% общей деятельности.
