Рейтинг лучших стран для экспатов

Лучшей страной для жизни и работы иностранных работников второй год подряд признана Панама.

Об этом свидетельствует исследование InterNations, в котором приняли участие более 10 тыс. граждан из 172 стран, которые живут и работают за пределами родины.

В итоговый рейтинг попали 46 стран, которые оценивали по пяти категориям: качество жизни, интеграция, условия труда, семейная жизнь и личные финансы.

Почему Панама — лучшая страна для экспатов

Панамала получила самые высокие оценки за легкость интеграции, отсутствие языкового барьера и дружелюбие местных жителей.

Среди основных преимуществ страны — короткая рабочая неделя (в среднем 41 час), доступное жилье, высокий уровень безопасности и здравоохранения.

Также респонденты отметили приятный климат, природу и широкие возможности для проведения досуга.

Наименее привлекательными для экспатов странами признали Кувейт, Турцию и Южную Корею.

Как уже отмечалось ранее, лучшей страной для экспатов признали Испанию. Страна лидирует благодаря цифровой визе для кочевников, которая позволяет дистанционно работать на компании за пределами страны, а также на испанские компании, если объем такой работы не превышает 20% общей деятельности.

