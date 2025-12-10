ЕС дал Польше и еще четырем странам временное разрешение не принимать мигрантов Сегодня 06:16 — Мир

Европейский Союз согласился временно освободить Польшу, Австрию, Хорватию, Чехию и Эстонию от обязанности принимать мигрантов.

Об этом пишет польское радио со ссылкой на министров внутренних дел ЕС.

Собравшиеся на встрече в Брюсселе министры объяснили решение тем, что Польша тратит много средств на охрану восточной границы с Беларусью и уже приняла значительное количество беженцев из Украины.

Срок действия решения и дальнейшие перспективы

Решение касается только следующего года, однако в дипломатических кругах Польши и ЕС считают, что его продлят.

Варшава давно добивалась исключения из механизма солидарности. По правилам ЕС, члены блока либо принимают часть мигрантов, либо платят 20 тысяч евро за каждого человека, которого отказываются принимать в свою страну.

Позиция и реакция других стран

Министр внутренних дел Польши Марцин Кирвинский заявил, что механизм признает Польшу стороной, которая испытывает миграционное давление по поддержке Украины. Он ожидает, что разрешение останется в силе на много лет.

Также он сказал, что дискуссия во время встречи была напряженной, поскольку не все европейские страны удовлетворены этими решениями — в частности, страны на юге Европы.

theБабель По материалам:

