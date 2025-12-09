0 800 307 555
Автопром Германии переживает рекордное сокращение рабочих мест

Мир
14
Немецкая промышленность продолжает подвергаться глубоким структурным изменениям, что существенным образом влияет на занятость. Однако наиболее чувствительный удар понесла автомобильная промышленность.
Как сообщает startbase.com со ссылкой на последние данные Федерального статистического ведомства Германии (Destatis), количество работников упало до самого низкого уровня с 2011 года.
По состоянию на конец третьего квартала 2025 года в автомобильном секторе работало примерно на 48 700 человек меньше, чем годом ранее. Это соответствует падению на 6,3%, что является резким снижением среди основных промышленных отраслей страны.
Общее количество работников в автопроме сократилось до 721 400 человек — это самый низкий показатель со второго квартала 2011 года, хотя отрасль все еще остается второй по величине в Германии после машиностроения.
Сокращение было неравномерным внутри самой автомобильной отрасли. Хотя производители автомобилей и двигателей зафиксировали уменьшение штата на 3,8% (до 446 800 человек), ситуация у поставщиков выглядит гораздо хуже:
  • производство кузовов, надстроек и прицепов: -4,0% (до 39 200 работников);
  • производство деталей и аксессуаров для автомобилей: -11,1% (до 235 400 работников).
В статистику не были включены другие смежные отрасли, такие как производители шин и компании по восстановлению протекторов. Именно поэтому эксперты предостерегают: реальное влияние на сектор может быть еще более масштабным.
Текущая динамика свидетельствует о глубокой трансформации автомобильной промышленности Германии. Особенно уязвимыми оказались компании-поставщики, сталкивающиеся с резким уменьшением заказов и персонала. Эта тенденция является индикатором долгосрочных изменений в структуре европейской автомобильной индустрии.
По материалам:
Телеканал 24
