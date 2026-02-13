0 800 307 555
россия готовит масштабное экономическое предложение США как часть мирных договоренностей — Bloomberg

Валюта
89
Кремль подготовил предложения, касающиеся широкого экономического сотрудничества с США, которые предполагают, в частности, возможный возврат россии к расчетам в долларах.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний российский документ, с которым ознакомилось агентство.
Меморандум подготовлен в 2026 году. В нем определены направления, по которым, по мнению российской стороны, экономические интересы москвы и Вашингтона могут совпадать в случае заключения соглашения о прекращении войны против Украины.

Что предлагает Кремль

Документ содержит семь ключевых направлений потенциального сотрудничества между россией и США. Среди них общие проекты в энергетике, доступ американских компаний к российскому рынку и расширение инвестиций в сырьевой сектор.
В частности, это:
  • долгосрочные контракты в авиационной отрасли по модернизации российского авиапарка с возможным привлечением американских производителей;
  • общие проекты по добыче нефти и сжиженного природного газа, включая оффшорные месторождения и труднодобываемые запасы;
  • создание льготных условий для возвращения американских компаний на российский потребительский рынок;
  • сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности для проектов, связанных с искусственным интеллектом;
  • возврат россии в долларовую систему расчетов, в частности для российских энергетических операций;
  • партнерство по добыче критически важного сырья, в частности лития, меди, никеля и платины;
  • совместное продвижение ископаемого топлива как альтернативы низкоуглеродным технологиям.
По данным Bloomberg, документ распространялся среди высокопоставленных чиновников рф и отображает подход Кремля к возможным экономическим договоренностям как части потенциального мирного соглашения.

Возврат к доллару

Ключевым элементом предложений является возобновление использования доллара в международных расчетах, в том числе в энергетической торговле. Такой шаг означал бы изменение курса финансовой политики россии, которая после начала полномасштабной войны пыталась снизить зависимость от американской валюты.
В документе отмечается, что возврат к долларовой системе мог бы расширить возможности валютного рынка россии и уменьшить волатильность платежного баланса.
Для США, по оценке авторов меморандума, это могло бы укрепить позиции доллара как мировой резервной валюты и повлиять на глобальные торговые дисбалансы.
В то же время возобновление долларовых операций возможно только при постепенном смягчении санкций, которое ранее уже рассматривалось в контексте потенциальных мирных договоренностей.

«Пакет Дмитриева»

Как ранее писал телеканал «Мы-Украина» со ссылкой на Владимира Зеленского, существует возможность подписания документов между США и российской стороной. Эти договоренности президент назвал «пакетом Дмитриева».
По его словам, объем «пакета экономического сотрудничества между Америкой и россией» — около 12 триллионов долларов.
«Есть также разные сигналы и в медиа, и не только, что там могут быть также вопросы, связанные с Украиной. Например, с нашим суверенитетом, с безопасностью Украины. Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас», — цитирует Зеленского телеканал.
По материалам:
Finance.ua
ВалютаДолларроссияСША
