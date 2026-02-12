Придется ли Украине перейти с гривны на евро при вступлении в ЕС — разъяснение регулятора
Национальный банк Украины считает преждевременным и нецелесообразным введение евро вместо гривны на текущем этапе. Регулятор отмечает, что такой шаг не отвечает требованиям законодательства Украины и Европейского Союза, а также может создать дополнительные экономические риски и усложнить процесс евроинтеграции.
Об этом сообщили в НБУ в ответ на запрос hromadske.
Почему переход на евро сейчас невозможен
В Национальном банке отмечают, что одностороннее введение евро противоречит нормам ЕС. Согласно Договору о Европейском Союзе, ключевым условием перехода на евро является членство страны в ЕС.
В НБУ напомнили, что Европейская комиссия и Европейский центральный банк не раз критиковали одностороннее использование евро в Черногории, поскольку такая практика не соответствует установленным процедурам.
Преимущества и риски перехода на евро
Среди потенциальных преимуществ введения евро в НБУ называют:
- снижение транзакционных издержек;
- уменьшение валютных рисков;
- улучшение доступа к более широким рынкам капитала;
- содействие притоку иностранных инвестиций и развитию торговли.
В то же время в Нацбанке отмечают, что есть и риски. Поскольку с переходом на евро страны теряют привычные механизмы для должной реакции на внезапные изменения в экономике — независимую монетарную политику и обменный курс.
«Эти риски дополнительно усиливаются в условиях более слабой синхронизации экономических циклов со странами зоны евро и дальнейшего приближения цен и зарплат к среднеевропейскому уровню», — отмечают в НБУ и добавляют, что именно поэтому, например, Польша, Чехия и Венгрия не спешат с переходом на евро.
Как происходит переход на евро после вступления в ЕС
После вступления в ЕС государство берет на себя обязательство ввести евро. Для этого страна должна достичь определенных макроэкономических критериев и обеспечить сближение ключевых экономических показателей со странами еврозоны.
В то же время, даже после выполнения этих требований решение о введении евро не имеет четких временных рамок и обычно является завершающим этапом интеграции.
Например, несмотря на присоединение к ЕС с 1 мая 2004 года, Словения ввела евро только с 1 января 2007 года, Кипр и Мальта — с 1 января 2008 года, Хорватия — с 1 января 2023 года, а Болгария — 1 января 2026 года.
Из 11 стран Центральной и Восточной Европы, которые вступили в ЕС, только семь ввели евро в качестве официальной валюты. Крупнейшие экономики региона, в частности Польша, Чехия и Венгрия, пока сохраняют национальные валюты, несмотря на тесные финансовые и экономические связи с еврозоной.
