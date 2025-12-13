Большинство европейцев убеждены, что евро выгоден для ЕС — опрос
Общественная поддержка евро остается очень сильной. Опрос показал, что 79% респондентов считают, что наличие евро выгодно для ЕС, и это согласуется с результатами опроса 2024 года. Подавляющее большинство (70%) респондентов также считают, что это выгодно и их собственной стране.
Об этом свидетельствует опрос социологической службы ЕС Евробарометр.
Из результатов опроса следует, что большинство респондентов из еврозоны считают, что евро упростил и удешевил путешествия.
Приблизительно восемь из десяти респондентов заявили, что евро упростил сравнение цен при покупках в разных странах еврозоны, в том числе онлайн.
«Кроме того, результаты свидетельствуют о высоком уровне поддержки Фонда восстановления и устойчивости — инструмента, который положен в основу постпандемийной программы комиссии NextGenerationEU, направленной на поддержку восстановления и экономического роста государств-членов, повышение устойчивости и стабильности их обществ, а также на подготовку их к переходу к «зеленой» экономике и цифровым технологиям.
Этот подход ЕК получил широкую поддержку: 67% респондентов одобряют идею плана восстановления, охватывающего все государства-члены, «при условии, что они будут осуществлять экологические, цифровые и социальные инвестиции и проводить реформы».
Что думают о монетах
В ходе опроса также выяснилось мнение граждан по некоторым вопросам, связанным с монетами и банкнотами евро.
Было установлено, что 61% респондентов выступают за отмену монет номиналом 1 и 2 евроцента, что отражает высокий и стабильный уровень поддержки соответствующей инициативы.
