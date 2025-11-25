0 800 307 555
В Нацбанке назвали условия для введения евро в Украине

Валюта
Первый заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук Центру экономической стратегии и Общественного радио «Что с экономикой?» рассказал, станет ли евро национальной валютой в Украине после вступления нашего государства в Европейский Союз. По его словам, на первом этапе этого не произойдет.

Позиция НБУ относительно перехода на евро

«На первом этапе — нет. Но мы примем на себя обязательство перейти на евро, когда для этого будут соответствующие условия, когда наша конвергенция к показателям ЕС по многим параметрам достигнет определенного уровня, и мы сможем получить от Европейского центрального банка это согласование», — заявил Николайчук.
Но он подчеркнул, что это дело точно не ближайших лет.
Он отметил, что этого не следует ожидать в ближайшие годы, в частности, до 2030 года. На сегодняшний день остается ряд открытых вопросов относительно того, сколько времени продлится первый этап интеграции.
«Многие страны растягивают этот первый этап на довольно длительный период», — добавил он.
Напомним, ранее глава Национального банка Андрей Пышный заявлял, что Украина начинает рассматривать отход от доллара США и возможность более тесной привязки своей валюты к евро на фоне раскола мировой торговли и растущих связей с Европой. Как сообщил Пышный, сделки с долларом США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка, но доля операций, деноминированных в евро, растет в большинстве сегментов, хотя «пока что умеренно».
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что о введении евро в обращение в Украине можно говорить не ранее 2035 года.
Николайчук ранее уже заявлял, что после обретения Украиной членства в Европейском Союзе Национальный банк должен будет изменить курсообразующую валюту — с доллара на евро. Также Николайчук добавил, что в течение следующих 10−15 лет НБУ будет оценивать, насколько Украина готова отказаться от гривны в пользу евро.
Исполнительный директор МВФ и бывший глава Банка Литвы Витас Василяускас отмечал, что Украина должна адаптировать свою правовую систему к европейской, ведь вступление в ЕС предполагает переход на евро.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
