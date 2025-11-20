Эксперт спрогнозировала курс гривны на 2 года вперед
Согласно выводам, основанным на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ), Кабинета министров Украины и Национального банка Украины (НБУ), курс доллара не превысит отметки 48 грн, но и не останется на нынешнем уровне около 42 грн/долл.
Об этом рассказала руководитель аналитического департамента «Финансового пульса» Диляра Мустафаева, пишет Obozrevatel.
В Украине в 2026—2027 годах валютный рынок останется контролируемым. Но надо учитывать, что любые курсовые прогнозы не являются точными предсказаниями — реальный курс может существенно отличаться от прогнозируемого из-за того, что на валютную ситуацию всегда влияет множество переменных факторов.
Официальные и международные учреждения прогнозируют следующие среднегодовые показатели:
- Правительство Украины (Проект Госбюджета на 2026 год) заложил среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/долл., а курс евро — 49,4 грн/евро.
- МВФ ожидает курс 45,4 грн/долл. в 2026 году и 47,5 грн/долл. в 2027 году.
«Если базовые предположения оправдаются, в 2026—2027 годах курс доллара не выйдет за пределы 48 грн. Рынок будет оставаться управляемым. Но все будет зависеть от войны и стабильности внешней поддержки»,
отметила Мустафаева.
Она прогнозирует, что превышение импорта над экспортом уменьшится:
с 55,8 млрд грн (в конце 2025 года) до 42,8 млрд грн (в 2027-м). Покрытие импорта на экспорт вырастет с 50% до 61%.
Также с 2027 года ожидается существенное оживление притока инвестиций и долгового капитала. Это вернет уверенность на валютный рынок, что снизит спрос на наличную валюту.
Международная помощь является ключевой для сохранения устойчивости рынка и избегания эмиссионного финансирования бюджета, считает Мустафаева. За 2026 год Украина рассчитывает получить более 45 млрд долл., в 2027-м — 39 млрд долл.
По оценке НБУ, международные (золотовалютные) резервы возрастут до 54 млрд долл. к концу 2025 года. Это позволит покрывать 5,5 месяца импорта. А в 2027 году показатель превысит 6 месяцев импорта.
Мустафаева подчеркивает, что главные угрозы для прогноза остаются военными:
- интенсивность обстрелов и разрушение инфраструктуры;
- снижение производственной активности;
- нерегулярность внешнего финансирования;
- углубление миграционных тенденций.
Ранее мы писали, что конец осени и декабрь — самый опасный период для нацвалюты на валютном рынке. В этот период начинается постепенная «заливка» банковской системы бюджетными гривнами. Обычно подобные притоки гривны на финансовый рынок создают проблемы для курса. О том, что ожидать от курса валют в конце года, рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев, мы выбрали основное.
Также о состоянии экономики Украины в 2025 году и прогнозах на будущее ранее рассказывал руководитель корпоративного департамента компании ИСУ Александр Мартыненко во время ежегодной конференции «Жить на проценты».
«Стабильность на валютном рынке будет держаться. Мы не видим, что курс гривны в конце этого года будет выше 42−42,5 гривны за доллар. Международная помощь позволяет удерживать международные резервы НБУ на высоком уровне. Таких уровней у Украины еще не было. В НБУ — рекордные ресурсы для контроля гривны», — рассказал он.
