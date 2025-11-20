Эксперт спрогнозировала курс гривны на 2 года вперед Вчера 09:00 — Валюта

Эксперт спрогнозировала курс гривны на 2 года вперед

Согласно выводам, основанным на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ), Кабинета министров Украины и Национального банка Украины (НБУ), курс доллара не превысит отметки 48 грн, но и не останется на нынешнем уровне около 42 грн/долл.

Об этом рассказала руководитель аналитического департамента «Финансового пульса» Диляра Мустафаева, пишет Obozrevatel

В Украине в 2026—2027 годах валютный рынок останется контролируемым. Но надо учитывать, что любые курсовые прогнозы не являются точными предсказаниями — реальный курс может существенно отличаться от прогнозируемого из-за того, что на валютную ситуацию всегда влияет множество переменных факторов.

Официальные и международные учреждения прогнозируют следующие среднегодовые показатели:

Правительство Украины (Проект Госбюджета на 2026 год) заложил среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/долл. , а курс евро — 49,4 грн/евро .

, а курс евро — . МВФ ожидает курс 45,4 грн/долл. в 2026 году и 47,5 грн/долл. в 2027 году.

«Если базовые предположения оправдаются, в 2026—2027 годах курс доллара не выйдет за пределы 48 грн. Рынок будет оставаться управляемым. Но все будет зависеть от войны и стабильности внешней поддержки», отметила Мустафаева.

Она прогнозирует, что превышение импорта над экспортом уменьшится:

с 55,8 млрд грн (в конце 2025 года) до 42,8 млрд грн (в 2027-м). Покрытие импорта на экспорт вырастет с 50% до 61%.

Также с 2027 года ожидается существенное оживление притока инвестиций и долгового капитала. Это вернет уверенность на валютный рынок, что снизит спрос на наличную валюту.

Международная помощь является ключевой для сохранения устойчивости рынка и избегания эмиссионного финансирования бюджета, считает Мустафаева. За 2026 год Украина рассчитывает получить более 45 млрд долл., в 2027-м — 39 млрд долл.

По оценке НБУ, международные (золотовалютные) резервы возрастут до 54 млрд долл. к концу 2025 года. Это позволит покрывать 5,5 месяца импорта. А в 2027 году показатель превысит 6 месяцев импорта.

Мустафаева подчеркивает, что главные угрозы для прогноза остаются военными:

интенсивность обстрелов и разрушение инфраструктуры;

снижение производственной активности;

нерегулярность внешнего финансирования;

углубление миграционных тенденций.

Ранее мы писали, что конец осени и декабрь — самый опасный период для нацвалюты на валютном рынке. В этот период начинается постепенная «заливка» банковской системы бюджетными гривнами. Обычно подобные притоки гривны на финансовый рынок создают проблемы для курса. О том, что ожидать от курса валют в конце года, рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев, мы выбрали основное.

Также о состоянии экономики Украины в 2025 году и прогнозах на будущее ранее рассказывал руководитель корпоративного департамента компании ИСУ Александр Мартыненко во время ежегодной конференции «Жить на проценты».

42−42,5 гривны за доллар. Международная помощь позволяет удерживать международные резервы НБУ на высоком уровне. Таких уровней у Украины еще не было. В НБУ — рекордные ресурсы для контроля гривны», — рассказал он. «Стабильность на валютном рынке будет держаться. Мы не видим, что курс гривны в конце этого года будет вышегривны за доллар. Международная помощь позволяет удерживать международные резервы НБУ на высоком уровне. Таких уровней у Украины еще не было. В НБУ — рекордные ресурсы для контроля гривны», — рассказал он.

