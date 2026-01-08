Доллар по 43 грн, евро по 50 грн: эксперт объяснила, почему так резко дорожает валюта Сегодня 17:01 — Валюта

Национальный банк Украины на 8 января повысил официальный курс доллара и евро до рекордных значений — 42,72 грн за доллар и 49,92 грн за евро. По сравнению с предыдущим днем ​​доллар подорожал на 15 копеек, евро — на 12 копеек.

Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой финансов, учета и аудита Хмельницкого кооперативного торгово-экономического института Юлия Никольчук в комментарии Суспіль ному пояснила, что рост курса доллара не представляет собой резкий обвал гривны.

По ее словам, речь идет о медленном и контролируемом ослаблении национальной валюты, которое государство допускает в условиях войны.

«Национальный банк Украины сознательно не фиксирует курс жестко, чтобы избежать быстрого исчерпания валютных резервов и сохранить макрофинансовую стабильность», — отметила эксперт.

Факторы роста курса доллара

Никольчук объяснила, что подорожание доллара обусловлено сочетанием внутренних и внешних факторов.

«Страна много импортирует, тратит значительные средства на оборону, а экономика работает не на полную мощность. К этому добавляется сильный доллар в мире, который дорожает почти всем валютам. В результате доллар растет и в Украине? без резких скачков, но стабильно», — отметила она.

Комментируя дальнейшие перспективы, эксперт не исключила дальнейший рост курса доллара.

«Вероятно, рост будет продолжаться, но постепенно. По базовому сценарию курс может подняться в пределах 43−44 гривен за доллар в течение определенного времени. Без существенных положительных изменений: завершение войны, резкий рост инвестиций или экспорта, гривна будет оставаться под давлением», — пояснила Никольчук.

В то же время, по ее словам, международная финансовая помощь и активное участие Национального банка на валютном рынке будут сдерживать неконтролируемую девальвацию. Для населения это означает постепенное подорожание импортных товаров и общее ценовое давление без резких колебаний.

Напомним, по словам директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, колебания курса доллара и евро в конце и начале года носят преимущественно сезонный характер. Подобная динамика наблюдается почти каждый год и связана с бюджетным циклом. Значительная часть государственных выплат приходится на последние недели декабря. В дальнейшем эти средства постепенно распределяются в экономике, доходят до бизнеса и граждан.

