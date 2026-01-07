0 800 307 555
Каким будет курс доллара в 2026 году: прогнозы банкиров, финансовых экспертов и НБУ

Валюта
119
Динамика официального курса гривны к доллару в 2026 году будет определяться прежде всего изменениями в балансе спроса и предложения на валютном рынке. НБУ и далее будет ограничивать чрезмерные курсовые колебания в обе стороны.
Об этом сообщил в комментарии Delo.ua.
НБУ традиционно не обнародует и не комментирует курсовые прогнозы. Поэтому журналисты сайта обратились за комментариями к банкам и профильным аналитикам.

Каким будет курс гривны в 2026 году

По мнению главного эксперта по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергея Колодия, 2026 год будет несколько похожим на 2025-й, но и будет иметь определенные отличия. В 2025 году пара USD/UAH практически не изменилась, хотя год начался с видимой девальвации гривны. В то же время, довольно неожиданное падение курса доллара к евро со временем несколько сместило фокус НБУ на пару EUR/UAH. Поэтому в периоды усиления евро к доллару темпы девальвации гривны к нему замедлялись и даже были отрицательными.
В 2026 году евро продолжит умеренно усиливаться к доллару, а значит, темпы девальвации гривны к евро будут выше. Инфляция во второй половине 2025 года показывает достаточно положительные тенденции, поэтому ожидается, что у НБУ будет меньше опасений относительно негативного вклада девальвации в инфляционную динамику и не будет пытаться из-за стабилизации USD/UAH сдерживать инфляцию.
«По базовому сценарию мы ожидаем умеренную (4−6%) годовую девальвацию гривны к доллару США и несколько выше к евро. В случае реализации положительного сценария, связанного с улучшением рисков в части безопасности, курс евро может краткосрочно вырасти к другим валютам. будет расти к доллару, а темпы девальвации гривны к обеим валютам составят около 10% в год», — прогнозирует Сергей Колодий.
Согласно ожиданиям вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова, в 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43−45 грн, а евро — в пределах 50−52 грн. Таким образом, официальный курс доллара по сравнению с 2025 годом может возрасти в среднем на 2−7%.
«Любые курсовые изменения будут медленными и контролируемыми, что лишит участников рынка шока и не повлечет за собой резкого роста спроса на наличном рынке», — уверен банкир.
Аналитики инвестиционной группы ICU ожидают, что в 2026 году резервы НБУ будут оставаться на рекордных уровнях благодаря финансированию от ЕС. Они обеспечат надлежащий защитный буфер на случай реализации дополнительных рисков для макроэкономической стабильности. В конце 2026 года курс гривны будет находиться на уровне 44,3 грн/долл.
Аналитики KSE Institute Дмитрий Круковец и Ксения Алексин ожидают, что курс гривны к доллару составит около 43 грн/долл. в среднем по году и 44,5 грн/долл. к концу года.
Процентная ставка прогнозируемо будет снижена до 14% в 2026 году на фоне ожидаемого замедления инфляции до 7%. Номинальный ВВП составит 230,5 млрд долл. при реальном приросте в 2,6%.
Торговый дефицит остается структурной проблемой с ожидаемым экспортом товаров в размере 44,2 млрд долл. и импортом товаров в объеме 86,6 млрд долл.
По материалам:
Діло
Валюта
