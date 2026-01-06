Курс доллара, цены и ВВП: аналитики оценили перспективы экономики Украины в 2026 году Сегодня 11:02 — Валюта

Макроэкономические риски в Украине остаются под контролем, однако темпы восстановления экономики в 2026 году будут сдержанными. Прогнозируемый курс в конце 2026 года составляет 44.3 грн/$.

О перспективах экономики и ключевых факторах для инвесторов рассказали аналитики ICU.

Инфографика: ICU

Инфляция и цены

Темпы роста потребительских цен в 2026 году будут существенно замедляться. Годовая инфляция будет снижаться ежемесячно по меньшей мере до мая. Во второй половине года она снова начнет ускоряться преимущественно из-за эффекта низкой базы. В конце 2026 года инфляция, по прогнозу, составит 6−7%.

Фундаментальное инфляционное давление будет уменьшаться из-за более медленного роста доходов населения, более осторожного потребительского поведения на фоне неопределенности относительно завершения войны и высокого предложения основных продуктов питания на внутреннем рынке.

Курс гривны и валютный рынок

Национальный банк будет демонстрировать низкую склонность к политике постепенной девальвации гривны. В то же время, замедление инфляции, рост внешних дисбалансов и вероятные рекомендации МВФ могут побуждать регулятора к определенному ослаблению курса гривны в течение года.

Прогнозируемый курс в конце 2026 года составляет 44.3 грн/$. Международные резервы НБУ будут оставаться на рекордных уровнях благодаря финансированию от ЕС и обеспечивать достаточный защитный буфер при реализации дополнительных макроэкономических рисков.

Экономика Украины и дальше будет функционировать в условиях рекордно высоких внешних дисбалансов без учета внешней финансовой помощи. Основными факторами остаются значительный дефицит внешней торговли из-за быстрого роста импорта и высокий спрос населения на иностранную валюту.

В то же время внешняя финансовая помощь будет продолжать поступать в достаточных объемах в резервы НБУ и использоваться для покрытия дефицита на валютном рынке.

Монетарная политика и ставки

С учетом улучшения баланса инфляционных рисков НБУ в конце января перейдет в цикл смягчения монетарной политики. Аналитики ожидают совокупного снижения учетной ставки на 200 базисных пунктов за год до уровня 13.5%.

Доходности ОВГЗ и ставки по розничным депозитам будут реагировать на снижение учетной ставки, однако темпы их снижения будут значительно медленнее сокращения ключевой ставки НБУ.

Динамика экономического роста

В 2026 году экономический рост замедлится. Основными причинами станут повреждение энергетической и транспортной инфраструктуры в результате российских атак, дефицит электроэнергии и усложнение экспорта морскими путями. Это приведет к временным простоям крупных производств.

Дополнительным сдерживающим фактором станет постепенное сокращение дефицита госбюджета и фискального стимула, а также откладывание бизнесом капитальных инвестиций из-за высоких рисков в части безопасности. Как и в предыдущие годы, ключевым драйвером роста будет частное потребление домохозяйств. Аналитики ICU прогнозируют рост реального ВВП в 2026 году на уровне 1.2%.

Финансовая поддержка ЕС и макростабильность

Решение ЕС о предоставлении кредита Украине создает стабильные предпосылки для сохранения макроэкономической стабильности, финансирования дефицита государственного бюджета и пополнения международных резервов НБУ в 2026—2027 годах.

При сохранении текущего баланса рисков безопасности, этот кредит формирует основу для реализации новой программы сотрудничества Украины с МВФ по меньшей мере на следующие 2 года. В то же время, для полного финансирования потребностей обороны Украине понадобятся дополнительные двусторонние кредиты и гранты от других стран.

Кредит ЕС существенно уменьшает риски достаточности ресурсов для финансирования дефицита госбюджета в 2026 году. Доля средств, которые пошли непосредственно на покрытие дефицита, пока окончательно не определена и может быть скорректирована в случае ухудшения ситуации безопасности и роста оборонных расходов.

Важно, что финансирование от ЕС не будет влиять на долговую устойчивость Украины, поскольку эти кредиты — это условное обязательство, выполнение которого возможно только в случае выплаты россией репараций.

