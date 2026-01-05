Что будет с курсом доллара и евро в 2026 году: три возможных сценария
2025 год на валютном рынке запомнился относительной стабильностью курса доллара к гривне. В то же время евро существенно вырос как к доллару США, так и к украинской национальной валюте.
Аналитики выделяют три возможных сценария развития валютного рынка в 2026 году.
1. Контролируемый курс в условиях стабилизации
Оптимистический сценарий подразумевает сохранение или увеличение объемов международной финансовой помощи, эффективную политику Национального банка и умеренный уровень инфляции.
В таких условиях курс доллара может удерживаться в пределах 42−44 грн за доллар в течение всего 2026 года без существенных девальвационных колебаний.
Такой вариант возможен при сохранении интенсивности боевых действий на текущем уровне, что будет стимулировать западных партнеров продолжать финансовую поддержку Украины в имеющихся объемах.
2. Умеренное ослабление гривны к иностранным валютам
Большинство прогнозов на 2026 год предусматривают умеренную девальвацию гривны по отношению к основным иностранным валютам.
В этом случае курс доллара может вырасти до 43−45 грн за доллар, а евро — до 50−52 грн за евро.
Рост курса иностранных валют, по оценкам аналитиков, будет постепенным и не повлечет за собой массовый отток средств из ОВГЗ или гривневых депозитов в наличную валюту.
3. Пессимистический
Самый худший сценарий возможен в случае сокращения международной финансовой помощи, ее неравномерного поступления или усиления геополитической напряженности, в частности, из-за ухудшения ситуации на фронте.
В таких условиях гривна может ослабевать быстрее, что создаст дополнительное инфляционное давление. В этом случае курс доллара может превысить 45−46 грн за доллар до конца 2026 года.
Также возможен частичный отток средств по гривневым депозитам и ОВГЗ в валюту, в частности в наличную форму, валютные депозиты или ОВГЗ в долларах и евро.
Решающим фактором в такой ситуации будет позиция Национального банка Украины и его дальнейшие действия на валютном рынке.
