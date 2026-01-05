0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что будет с курсом доллара и евро в 2026 году: три возможных сценария

Валюта
115
Что будет с курсом доллара и евро в 2026 году: три возможных сценария
Что будет с курсом доллара и евро в 2026 году: три возможных сценария
2025 год на валютном рынке запомнился относительной стабильностью курса доллара к гривне. В то же время евро существенно вырос как к доллару США, так и к украинской национальной валюте.
Об этом говорится в статье Finance.ua «Курс валют: что формировало динамику 2025 года «.
Аналитики выделяют три возможных сценария развития валютного рынка в 2026 году.

1. Контролируемый курс в условиях стабилизации

Оптимистический сценарий подразумевает сохранение или увеличение объемов международной финансовой помощи, эффективную политику Национального банка и умеренный уровень инфляции.
В таких условиях курс доллара может удерживаться в пределах 42−44 грн за доллар в течение всего 2026 года без существенных девальвационных колебаний.
Такой вариант возможен при сохранении интенсивности боевых действий на текущем уровне, что будет стимулировать западных партнеров продолжать финансовую поддержку Украины в имеющихся объемах.

2. Умеренное ослабление гривны к иностранным валютам

Большинство прогнозов на 2026 год предусматривают умеренную девальвацию гривны по отношению к основным иностранным валютам.
В этом случае курс доллара может вырасти до 43−45 грн за доллар, а евро — до 50−52 грн за евро.
Рост курса иностранных валют, по оценкам аналитиков, будет постепенным и не повлечет за собой массовый отток средств из ОВГЗ или гривневых депозитов в наличную валюту.

3. Пессимистический

Самый худший сценарий возможен в случае сокращения международной финансовой помощи, ее неравномерного поступления или усиления геополитической напряженности, в частности, из-за ухудшения ситуации на фронте.
В таких условиях гривна может ослабевать быстрее, что создаст дополнительное инфляционное давление. В этом случае курс доллара может превысить 45−46 грн за доллар до конца 2026 года.
Также возможен частичный отток средств по гривневым депозитам и ОВГЗ в валюту, в частности в наличную форму, валютные депозиты или ОВГЗ в долларах и евро.
Решающим фактором в такой ситуации будет позиция Национального банка Украины и его дальнейшие действия на валютном рынке.
📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems