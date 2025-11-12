0 800 307 555
ру
До какой отметки может упасть доллар в течение всего срока президентства Трампа — мнение эксперта

Валюта
158
Курс доллара упадет еще на 13,5% к концу президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает исполнительный директор лондонской компании по управлению активами Eurizon. Это в дополнение к 7% падению в 2025 году, которое поставило доллар на путь худшего года за последние 8 лет.
Об этом пишет Bloomberg.
Хотя за последние недели компания сократила некоторые потери, «следующее большое движение доллара все равно будет вниз», — сказала Джен.
Непредсказуемая торговая политика Трампа и ожидание снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы привели к ослаблению доллара в этом году. Индекс доллара Bloomberg несколько снизился во вторник, после того как данные ADP Research показали, что рынок труда замедлился во второй половине прошлого месяца, что подтвердило аргументы в пользу дальнейшего снижения ФРС стоимости заимствований.
Отсутствие официальных экономических отчетов во время самого продолжительного прекращения работы правительства в истории США помогло доллару США достичь второго наилучшего результата в году в октябре. Ожидается, что законодатели решат вопрос о прекращении работы правительства в ближайшие дни.

Что такое концепция «долларовая улыбка»

Дальнейшее ослабление доллара вписывается в концепцию «долларовой улыбки», которую Джен предложил более двух десятилетий назад.
Теория подразумевает, что доллар, как правило, укрепляется, когда экономика США либо сильна, либо переживает глубокий спад, причем валюта испытывает трудности в периоды, когда рост лишь умеренно опережает или отстает.
«В начале этого года доллар продается преимущественно из-за факторов, стимулирующих рост, — отталкивания капитала США от долларовых активов, — но не совсем из-за Европы или Азии», — сказала Джен. «Мы все еще ожидаем мягкой посадки экономики США, и это должно дополнить ускорение в остальном мире».
Мнение Джен оказалось преждевременным в прошлом году, когда экономика США стремительно росла, тогда как другие страны терпели неудачу. Несмотря на ожесточенную мировую торговую войну, перспективы превышения мировой экономики сегодня более обнадеживающие, поскольку рост в Европе улучшается, а Китай все еще «гиперконкурентный», сказала Джен.
Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста валового внутреннего продукта США до 2% в 2025 году по сравнению с 2,8% в прошлом году.
Для сравнения, он ожидает роста экономики еврозоны на 1,2% по сравнению с 0,9% в 2024 году. Ожидается, что Китай вырастет на 4,8% по сравнению с 5% в прошлом году.
Джен также сказала, что администрации Трампа понадобится еще большее падение доллара, чтобы снизить затраты в производственном секторе США, который она обещала возродить. Между тем, растет неприятие крупных резервных валют, включая доллар, что стимулирует рекордный рост золота и биткойна. Это — тенденция, продолжения которой Джен ожидает.
Напомним, в Киеве 8 ноября 2025 года состоялась ежегодная конференция «Жить на проценты», где топовые эксперты и инвесторы с реальным опытом рассказали о состоянии экономики и инвестировании в таких сложных условиях. О состоянии экономики Украины в 2025 году и прогнозах на будущее рассказывал руководитель корпоративного департамента компании ІСU Александр Мартыненко.
«Стабильность на валютном рынке будет держаться. Мы не видим, что курс гривны в конце этого года будет выше 42−42,5 гривны за доллар. Международная помощь позволяет удерживать международные резервы НБУ на высоком уровне. Таких уровней у Украины еще не было. У НБУ рекордные ресурсы для контроля гривны», — рассказал он.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Payment systems