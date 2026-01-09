Доллар и евро установили исторические максимумы относительно гривны Сегодня 17:50 — Валюта

Доллар и евро установили исторические максимумы по отношению к гривне. Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Украины на 9 января, укрепился на 27 копеек, в то же время курс евро впервые пересек отметку в пятьдесят гривен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Официальный курс НБУ на 9 января превысил 42,99 грн/доллар.

Евро будет стоить 50,17 грн.

Это стало четвертым подряд обновлением минимума национальной валюты на этой неделе.

Курс валют в обменниках

Еще утром наличный курс доллара и евро в украинских обменниках выглядел следующим образом:

