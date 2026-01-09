Доллар и евро установили исторические максимумы относительно гривны
Доллар и евро установили исторические максимумы по отношению к гривне. Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Украины на 9 января, укрепился на 27 копеек, в то же время курс евро впервые пересек отметку в пятьдесят гривен.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Официальный курс НБУ на 9 января превысил 42,99 грн/доллар.
Евро будет стоить 50,17 грн.
Это стало четвертым подряд обновлением минимума национальной валюты на этой неделе.
Курс валют в обменниках
Еще утром наличный курс доллара и евро в украинских обменниках выглядел следующим образом:
