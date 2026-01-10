0 800 307 555
Эксперт спрогнозировал, чего ждать от курса доллара и евро в 2026 году

Валюта
3
Эксперт спрогнозировал, чего ждать от курса доллара и евро в 2026 году
Эксперт спрогнозировал, чего ждать от курса доллара и евро в 2026 году
На ситуацию на валютном рынке в 2026 году главным образом будет влиять война (ее продолжение или остановка). Вторым важным фактором станет внешняя финансовая помощь.
Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов изданию «РБК-Украина».
Банкир отмечает, что очень важно, что ЕС одобрил решение о предоставлении беспроцентного долга на сумму 90 млрд евро на 2026−2027 годы.
Ведущим фактором будет оставаться и монетарная политика НБУ. Мамедов считает, что у Нацбанка в 2026 году возникнет возможность для некоторого снижения учетной ставки.
«НБУ будет постепенно ослаблять систему регулирования, постепенно приближаясь к стандартам либерализованного, свободного рынка», — говорит председатель правления «Глобус Банка», добавляя, что этот сценарий возможен при наличии базового условия — прекращение войны.

Прогноз официального курса

Сергей Магомедов прогнозирует, что в течение 2026 года стратегия НБУ на валютном рынке вряд ли существенно изменится, интервенции Нацбанка продолжат сдерживать хаотические движения курса.
В январе-марте официальный курс доллара будет колебаться в пределах 42,6−43 гривен.
Факторами, сдерживающими девальвацию гривны, в этом сезоне будет выплата налогов компаниями за 2025 год (необходимость покупки гривны) и сезонное снижение спроса на валюту.
Если война будет длиться весь год, максимальное значение официального курса доллара составит 44−45 гривен, а евро — 51−52 гривны.
Если же военные действия прекратятся, официальный курс доллара может достигнуть 44 гривны, а евро — 51 гривны, добавил Мамедов.
Ранее Finance.ua писал, 2025 год на валютном рынке запомнился относительной стабильностью курса доллара к гривне. В то же время евро существенно вырос как к доллару США, так и к украинской национальной валюте.
Какие сценарии валютного рынка возможны на 2026 год, читайте в статье.
По материалам:
РБК-Україна
Валюта
