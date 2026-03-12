0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Будет ли доллар по 50 грн? Ответ банкира

Валюта
259
Банкир спрогнозировал, возможен ли дальнейший рост курса доллара до 50 грн
Банкир спрогнозировал, возможен ли дальнейший рост курса доллара до 50 грн
Март традиционно считается периодом укрепления гривны. Однако в 2026 году ситуация на валютном рынке пока развивается по другому сценарию — доллар продолжает дорожать.
По состоянию на сегодняшний день, по официальным данным Национального банка Украины, курс доллара составляет 43,89 грн.
На фоне таких изменений возникает вопрос, возможен ли дальнейший рост курса и может ли доллар достичь отметки 50 грн.

Почему доллар растет

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии для Фактов ICTV объяснил, что нынешняя динамика курса проходит на фоне сложной внешней экономической среды.
По его словам, несмотря на ряд факторов — от нестабильности цен на нефть до ситуации с изъятием венгерскими властями средств из украинских инкассаторских автомобилей — украинский валютный рынок не демонстрирует признаков резкой дестабилизации.
Эксперт отмечает, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям, а реакция на внешние раздражители остается сдержанной.

Баланс спроса и предложения на рынке

Одной из ключевых причин относительной стабильности валютного рынка является баланс между спросом и предложением валюты.
В преддверии посевной кампании аграрные компании активнее продают валюту, что увеличивает ее предложение на рынке.
Читайте также
В то же время импортеры энергоресурсов формируют дополнительный спрос, поскольку из-за колебаний мировых цен на нефть пытаются заблаговременно закупить топливо.
«В то же время импортеры энергоресурсов, наоборот, поддерживают спрос, поскольку из-за колебаний стоимости нефти и нефтепродуктов пытаются заблаговременно закупать горючее. Именно это взаимодействие разнонаправленных факторов и формирует рабочий рыночный баланс, не дающий курс оснований для резкого срыва вверх», — подчеркнул эксперт.

Роль Нацбанка и валютных резервов

По словам банкира, немаловажную роль в стабильности валютного рынка играет Национальный банк Украины.
В настоящее время международные резервы страны составляют около $55 млрд, что дает регулятору достаточный ресурс для валютных интервенций.
Это позволяет Нацбанку сглаживать временные дисбалансы на рынке и сдерживать возможные резкие колебания курса.
Читайте также

Влияние мировых валютных тенденций

На курс гривны также оказывают влияние глобальные процессы на валютных рынках. В периоды геополитической нестабильности доллар традиционно укрепляется как защитный актив. Именно этим эксперты объясняют его усиление по отношению к евро примерно на 3%.
«Ожидается, что в ближайшее время соотношение доллара к евро будет находиться в пределах 1,145−1,165, а это, безусловно, окажет свое влияние и на украинский рынок. В то же время даже этот внешний фактор не выглядит достаточным для того, чтобы спровоцировать в Украине резкий и неконтролируемый рост курса американской валюты», — подытожил эксперт.

Возможен ли курс 50 грн за доллар

По оценке банкира, нынешняя ситуация на валютном рынке не свидетельствует о приближающемся серьезном кризисе.
Фундаментальных предпосылок для резкого скачка курса доллара до 50 грн пока нет. Несмотря на информационный шум и краткосрочную нервозность, рынок сохраняет способность к самобалансированию, а у Национального банка есть инструменты для стабилизации ситуации.
По прогнозу эксперта, на следующей неделе курс на межбанке может колебаться в пределах 43,5−44,25 грн/доллар и 49,5−52 грн/евро.
На наличном рынке ожидается диапазон 43,5−44,5 грн. за доллар и 50,5−52 грн. за евро.
Ранее мы сообщали, что Национальный банк не видит оснований для резкого колебания курса валют в Украине. Одним из ключевых факторов стабильности являются значительные международные резервы страны, которые в начале 2026 года составляли почти 60 млрд долл.
По материалам:
Факти
ВалютаДолларКурс доллара
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems