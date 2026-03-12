Будет ли доллар по 50 грн? Ответ банкира Сегодня 08:05 — Валюта

Банкир спрогнозировал, возможен ли дальнейший рост курса доллара до 50 грн

Март традиционно считается периодом укрепления гривны. Однако в 2026 году ситуация на валютном рынке пока развивается по другому сценарию — доллар продолжает дорожать.

По состоянию на сегодняшний день, по официальным данным Национального банка Украины, курс доллара составляет 43,89 грн.

На фоне таких изменений возникает вопрос, возможен ли дальнейший рост курса и может ли доллар достичь отметки 50 грн.

Почему доллар растет

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии для Фактов ICTV объяснил, что нынешняя динамика курса проходит на фоне сложной внешней экономической среды.

По его словам, несмотря на ряд факторов — от нестабильности цен на нефть до ситуации с изъятием венгерскими властями средств из украинских инкассаторских автомобилей — украинский валютный рынок не демонстрирует признаков резкой дестабилизации.

Эксперт отмечает, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям, а реакция на внешние раздражители остается сдержанной.

Баланс спроса и предложения на рынке

Одной из ключевых причин относительной стабильности валютного рынка является баланс между спросом и предложением валюты.

В преддверии посевной кампании аграрные компании активнее продают валюту, что увеличивает ее предложение на рынке.

В то же время импортеры энергоресурсов формируют дополнительный спрос, поскольку из-за колебаний мировых цен на нефть пытаются заблаговременно закупить топливо.

«В то же время импортеры энергоресурсов, наоборот, поддерживают спрос, поскольку из-за колебаний стоимости нефти и нефтепродуктов пытаются заблаговременно закупать горючее. Именно это взаимодействие разнонаправленных факторов и формирует рабочий рыночный баланс, не дающий курс оснований для резкого срыва вверх», — подчеркнул эксперт.

Роль Нацбанка и валютных резервов

По словам банкира, немаловажную роль в стабильности валютного рынка играет Национальный банк Украины.

В настоящее время международные резервы страны составляют около $55 млрд, что дает регулятору достаточный ресурс для валютных интервенций.

Это позволяет Нацбанку сглаживать временные дисбалансы на рынке и сдерживать возможные резкие колебания курса.

Влияние мировых валютных тенденций

На курс гривны также оказывают влияние глобальные процессы на валютных рынках. В периоды геополитической нестабильности доллар традиционно укрепляется как защитный актив. Именно этим эксперты объясняют его усиление по отношению к евро примерно на 3%.

«Ожидается, что в ближайшее время соотношение доллара к евро будет находиться в пределах 1,145−1,165, а это, безусловно, окажет свое влияние и на украинский рынок. В то же время даже этот внешний фактор не выглядит достаточным для того, чтобы спровоцировать в Украине резкий и неконтролируемый рост курса американской валюты», — подытожил эксперт.

Возможен ли курс 50 грн за доллар

По оценке банкира, нынешняя ситуация на валютном рынке не свидетельствует о приближающемся серьезном кризисе.

Фундаментальных предпосылок для резкого скачка курса доллара до 50 грн пока нет. Несмотря на информационный шум и краткосрочную нервозность, рынок сохраняет способность к самобалансированию, а у Национального банка есть инструменты для стабилизации ситуации.

По прогнозу эксперта, на следующей неделе курс на межбанке может колебаться в пределах 43,5−44,25 грн/доллар и 49,5−52 грн/евро.

На наличном рынке ожидается диапазон 43,5−44,5 грн. за доллар и 50,5−52 грн. за евро.

Ранее мы сообщали , что Национальный банк не видит оснований для резкого колебания курса валют в Украине. Одним из ключевых факторов стабильности являются значительные международные резервы страны, которые в начале 2026 года составляли почти 60 млрд долл.

