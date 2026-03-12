0 800 307 555
ру
Курсы валют в обменниках: доллар заметно дорожает, евро снизился в цене

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:33 повысился по сравнению с 11 марта на 24,89 коп.
Он составил 44,4425 грн за доллар, курс покупки — на 17,83 коп. до 43,7783 грн/доллар.
Об этом сообщает BIN.ua.
Максимальный курс доллара — покупка 44,08, продажа — 44,80 грн за дол.
Минимальный курс доллара — покупка 42,0 продажа — 44,15.
Максимальный курс — покупка 51,20, продажа — 51,75 грн за евро.
Минимальный курс — покупка 50,30, продажа — 51,35 грн за евро.
АІ инфографика finance.ua
Ранее писали, что Национальный банк готов продолжать поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев. Частота и объем соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы.
Так, НБУ 9−10 марта 2026 года провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банков.
Также Национальный банк предлагает обновить порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков.
Курс доллара и евро готовится к резким колебаниям на этой неделе, а Нацбанку придется потратить до $940 миллионов из резервов, чтобы удержать гривну. Такие прогнозы дает эксперт Алексей Козырев.
Так что в этом выпуске разбираем, каким будет реальный коридор доллара и евро в обменниках и на межбанке. Почему бензин и дизель подталкивают курс вверх и ждать ли нефть по $150 за баррель. А также почему спрос на валюту растет и как это влияет на инфляцию.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Finance.ua
