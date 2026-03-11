НБУ предлагает изменить правила перевозки валютных ценностей Сегодня 10:03 — Валюта

Национальный банк предлагает обновить порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте постановления «Об утверждении изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей банков в Украине», который вынесен на общественное обсуждение.

Причины изменений

Необходимость обновления правил объясняется потребностью учесть требования закона о развитии финансовой инклюзии в Украине, а также обеспечить соответствие нормативной базы законодательству Европейского Союза.

В частности, Национальный банк предлагает распространить действующие требования к организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей на банки финансовой инклюзии и их коммерческих агентов.

Что предлагает изменить регулятор

НБУ предлагает:

определить условия, при которых клиенты имеют право проставлять простую электронную подпись на сопроводительных документах при инкассации и перевозке ценностей;

уточнить формы сопроводительного кассового ордера к сумке с ценностями для перевозки других ценностей;

предусмотреть возможности оборудования оперативного автотранспорта специальными пиктограммами с учетом положений Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 16 ноября 2011 г. № 1214/2011;

определить формы годовой отчетности для банков и юридических лиц, которые получили лицензию на проведение операций с наличными деньгами и ведут деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей, по результатам их деятельности по инкассации средств и перевозке валютных ценностей.

Кого будут касаться новые правила

Предусматривается, что его нормы будут применяться к банкам, банкам финансовой инклюзии, юридическим лицам, которые получили лицензию на проведение операций с наличными деньгами и ведут деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей.

По состоянию на 1 марта 2026 года на рынке инкассаторских услуг работали 20 банков и 10 соответствующих юридических лиц.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что в ночь на 6 марта Ощадбанк заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей.

«Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота. Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину», — заявили в финучреждении.

Лидер парламентской фракции «Фидес» Мате Кочиш подал в парламент Венгрии законопроект о средствах и ценностях украинского Ощадбанка, изъятых 5 марта. Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, проводимого Национальной налоговой и таможенной службой Венгрии (NAV).

