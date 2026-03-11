0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ предлагает изменить правила перевозки валютных ценностей

Валюта
48
На 1 марта 2026 года на рынке инкассаторских услуг работало 20 банков и 10 соответствующих юридических лиц.
На 1 марта 2026 года на рынке инкассаторских услуг работало 20 банков и 10 соответствующих юридических лиц.
Национальный банк предлагает обновить порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте постановления «Об утверждении изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей банков в Украине», который вынесен на общественное обсуждение.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Причины изменений

Необходимость обновления правил объясняется потребностью учесть требования закона о развитии финансовой инклюзии в Украине, а также обеспечить соответствие нормативной базы законодательству Европейского Союза.
В частности, Национальный банк предлагает распространить действующие требования к организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей на банки финансовой инклюзии и их коммерческих агентов.

Что предлагает изменить регулятор

НБУ предлагает:
  • определить условия, при которых клиенты имеют право проставлять простую электронную подпись на сопроводительных документах при инкассации и перевозке ценностей;
  • уточнить формы сопроводительного кассового ордера к сумке с ценностями для перевозки других ценностей;
  • предусмотреть возможности оборудования оперативного автотранспорта специальными пиктограммами с учетом положений Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 16 ноября 2011 г. № 1214/2011;
  • определить формы годовой отчетности для банков и юридических лиц, которые получили лицензию на проведение операций с наличными деньгами и ведут деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей, по результатам их деятельности по инкассации средств и перевозке валютных ценностей.

Кого будут касаться новые правила

Предусматривается, что его нормы будут применяться к банкам, банкам финансовой инклюзии, юридическим лицам, которые получили лицензию на проведение операций с наличными деньгами и ведут деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей.
По состоянию на 1 марта 2026 года на рынке инкассаторских услуг работали 20 банков и 10 соответствующих юридических лиц.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в ночь на 6 марта Ощадбанк заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей.
«Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота. Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину», — заявили в финучреждении.
Лидер парламентской фракции «Фидес» Мате Кочиш подал в парламент Венгрии законопроект о средствах и ценностях украинского Ощадбанка, изъятых 5 марта. Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, проводимого Национальной налоговой и таможенной службой Венгрии (NAV).
По материалам:
Finance.ua
НБУВалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems