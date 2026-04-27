Серебро, доллар и евро. В чем стоит сберегать деньги? Банкир дал прогноз курса валют на неделю Сегодня 16:14 — Валюта

В начале мая валютный рынок входит в относительно спокойный период. После колебаний предыдущих месяцев основным фактором стабильности по-прежнему остается политика Национального банка. В то же время, на курс влияют не только внутренние решения, но и внешние события — от международной финансовой помощи до ситуации на Ближнем Востоке.

Что влияет на валюту

Аналитики обращают внимание: сейчас главную роль на валютном рынке играет стратегия Нацбанка. Режим управляемой гибкости, применяемый регулятором, должен сдерживать резкие курсовые движения.

Ожидается, что объем валютных интервенций на межбанке на следующей неделе составит около 700−800 миллионов долларов. Это, по оценкам экспертов, должно помочь сохранять баланс между спросом и предложением на рынке.

Дополнительным фактором поддержки называют и разблокировку 90 миллиардов евро от Евросоюза, о котором мы писали здесь . Такой финансовый ресурс рассматривается как важный запас прочности для бюджета, что снижает риски девальвационного давления.

Фактически, сочетание валютной политики НБУ и внешней поддержки сейчас формирует основу относительной стабильности гривны.

Внешние риски

В то же время, аналитики предостерегают: валютный рынок остается чувствительным к глобальным событиям.

Один из главных рисков — ситуация на Ближнем Востоке. Напряжение в регионе может влиять на нефтяные котировки, а через них — на стоимость топлива, инфляционные ожидания и общие настроения на финансовых рынках.

Кроме того, геополитические события влияют на мировую пару евро-доллар, а значит, и на курс евро в Украине. Прошлые месяцы показали, что в периоды обострения инвесторы традиционно ищут защиту в долларе, поддерживающую американскую валюту. Когда напряжение ослабляется, евро часто частично отыгрывает потери.

Эксперты напоминают: курс евро в Украине формируется под влиянием двух факторов одновременно:

внутреннего соотношения гривны к доллару;

глобальной динамики пары евро/доллар.

Из-за этого двойного механизма любые изменения на международных рынках могут быстро отражаться и в Украине. Именно это, в частности, объясняло наблюдавшиеся в апреле колебания, когда курс реагировал и на внешние новости, и на внутренние ожидания рынка.

Чего ждать в мае

Пока базовый сценарий относительная стабильность без резких движений, если не появятся новые сильные внешние шоки.

В настоящее время рынок больше ориентируется на контролируемую стабильность, чем на сценарии резкой девальвации. Но, как отмечают аналитики, геополитический фактор остается тем риском, за которым придется внимательно следить и в дальнейшем.

