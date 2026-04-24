Что будет с долларом до конца 2026 года — мнение эксперта
До конца 2026 года доля доллара США в резервах Украины снизится с 70,4% ($36,62 млрд). В то же время значительная девальвация гривны может привести к еще более высокой инфляции, а это небезопасно.
Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев.
К началу 2026 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превысил отметку в $213 млрд (свыше 9 трлн гривен), и это уже тогда составило около 98,4% от прогнозируемого ВВП страны.
«Поэтому особенно „подрывать“ сейчас курс экономически точно необоснованно. Это понимают все чиновники и поэтому проводить агрессивную девальвацию в ближайший период НБУ не будет. При этом на уровень среднего курса доллара по году, заложенный в бюджет 2026 года, Нацбанк все же вынужден оглядываться. Напомню, он находится в пределах 45,6−45,7 грн/$», — говорит эксперт.
Прогноз
«Я прогнозирую сценарий постепенного роста курса доллара до уровня 45 гривен до конца лета — сентября 2026 года. С ситуативными колебаниями котировок американской валюты на торгах в пределах до «плюс-минус» 50−60 копеек на долларе в течение всего этого периода в зависимости от объемов спроса/пропозиции — пишет Алексей Козырев.
Читайте также
Уровень 45,10−45,35 гривен будет уже в октябре-начале ноября. По его словам, «котировки доллара на межбанке в пределах заложенных в бюджет уровней 45,6−45,7 гривен или даже немного выше — мы будем наблюдать в ноябре-декабре этого года. На наличном рынке ценники продажи доллара будут во все вышеперечисленные периоды на 20−40 копеек выше уровня межбанка».
Коридор по паре евро/доллар в период с мая по ноябрь 2026 года, по его прогнозу, будет в пределах от 1,138 до 1,195 доллара за евро, в ноябре — от 1,148 до 1,183 доллара, а в декабре — от 1,157 до 1,20 доллара за евро.
Как мы уже упоминали, украинские предприятия обновили свои валютные прогнозы на ближайшие 12 месяцев. Согласно данным Национального банка, ожидаемое среднее значение обменного курса гривны по отношению к доллару США составляет 45,00 грн/$ (предыдущий прогноз — 44,27 грн/$).
Впервые бизнес дал консолидированный прогноз по европейской валюте: ожидается, что курс будет составлять 54,00 грн/€. При этом более 40% опрошенных считают, что евро будет колебаться в пределах 52,01−54,00 грн.
Как говорится в еженедельном обзоре ICU, Национальный банк продолжает удерживать курс гривны в узком коридоре вблизи 43,5 грн за доллар, постепенно уменьшая объемы валютных интервенций. Аналитики ICU ожидают, что, несмотря на краткосрочную стабильность, давление на гривну сохранится, а ее постепенное ослабление остается базовым сценарием.
Поделиться новостью
