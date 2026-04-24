Что будет с долларом до конца 2026 года — мнение эксперта

До конца 2026 года доля доллара США в резервах Украины снизится с 70,4% ($36,62 млрд). В то же время значительная девальвация гривны может привести к еще более высокой инфляции, а это небезопасно.

Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев.

К началу 2026 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превысил отметку в $213 млрд (свыше 9 трлн гривен), и это уже тогда составило около 98,4% от прогнозируемого ВВП страны.

«Поэтому особенно „подрывать“ сейчас курс экономически точно необоснованно. Это понимают все чиновники и поэтому проводить агрессивную девальвацию в ближайший период НБУ не будет. При этом на уровень среднего курса доллара по году, заложенный в бюджет 2026 года, Нацбанк все же вынужден оглядываться. Напомню, он находится в пределах 45,6−45,7 грн/$», — говорит эксперт.

Прогноз

«Я прогнозирую сценарий постепенного роста курса доллара до уровня 45 гривен до конца лета — сентября 2026 года. С ситуативными колебаниями котировок американской валюты на торгах в пределах до «плюс-минус» 50−60 копеек на долларе в течение всего этого периода в зависимости от объемов спроса/пропозиции — пишет Алексей Козырев.

Уровень 45,10−45,35 гривен будет уже в октябре-начале ноября. По его словам, «котировки доллара на межбанке в пределах заложенных в бюджет уровней 45,6−45,7 гривен или даже немного выше — мы будем наблюдать в ноябре-декабре этого года. На наличном рынке ценники продажи доллара будут во все вышеперечисленные периоды на 20−40 копеек выше уровня межбанка».

Коридор по паре евро/доллар в период с мая по ноябрь 2026 года, по его прогнозу, будет в пределах от 1,138 до 1,195 доллара за евро, в ноябре — от 1,148 до 1,183 доллара, а в декабре — от 1,157 до 1,20 доллара за евро.

45,00 грн/$ (предыдущий прогноз — 44,27 грн/$). Как мы уже упоминали , украинские предприятия обновили свои валютные прогнозы на ближайшие 12 месяцев. Согласно данным Национального банка, ожидаемое среднее значение обменного курса гривны по отношению к доллару США составляет(предыдущий прогноз — 44,27 грн/$).

Впервые бизнес дал консолидированный прогноз по европейской валюте: ожидается, что курс будет составлять 54,00 грн/€. При этом более 40% опрошенных считают, что евро будет колебаться в пределах 52,01−54,00 грн.

Как говорится в еженедельном обзоре ICU, Национальный банк продолжает удерживать курс гривны в узком коридоре вблизи 43,5 грн за доллар, постепенно уменьшая объемы валютных интервенций. Аналитики ICU ожидают, что, несмотря на краткосрочную стабильность, давление на гривну сохранится, а ее постепенное ослабление остается базовым сценарием.

