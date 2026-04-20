Прогноз курса доллара и евро на 20−24 апреля (мнение эксперта)

Объемы ежедневных сделок, зарегистрированных по системе Блумберг, на этой неделе будут находиться в пределах от $195 до $290 млн.

Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев.

«Несмотря на взлет котировок в конце прошлой недели, в целом благодаря постоянному присутствию на рынке НБУ и его интервенциям, ситуация на межбанке останется под полным контролем регулятора», — сказал он.

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,165−1,197 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на торгах от 43,40 до 44,40 гривен за счет активных действий НБУ по сглаживанию скачков курса доллара и косвенно евро, по моему прогнозу, рабочий коридор по безналичному евро будет находиться в пределах от 51,20 до 52,40 грн.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−30 копеек, и по евровалюте — в пределах до 20−60 копеек.

По его словам, «сохранится тенденция широкого разброса котировок покупки/продажи евровалюты в обменниках и кассах отдельных банков. Это позволит гражданам периодически „поиграть“ на такой разнице котировок евровалюты в разных точках обмена валюты и, по моим расчетам, дополнительно зарабатывать на подобной игре от 5 до 15 копеек на евро».

Доллар

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 43,30 до 44,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 43,35 до 44,55 гривен.

Евро

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 51,20 до 52,55 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,20 до 52,60 гривен.

Евро на этой неделе снова останется основной валютой для спекуляций на украинском наличном рынке.

Ранее Finance.ua писал , что украинские предприятия обновили свои валютные прогнозы на ближайшие 12 месяцев. Согласно данным Национального банка, ожидаемое среднее значение обменного курса гривны по отношению к доллару США составляет 45,00 грн/$ (предыдущий прогноз — 44,27 грн/$).

Впервые бизнес предоставил консолидированный прогноз по европейской валюте: ожидается, что курс будет составлять 54,00 грн/€. При этом более 40% опрошенных считают, что евро будет колебаться в пределах 52,01−54,00 грн.

Напомним, после напряженного марта валютный рынок Украины постепенно возвращается в более стабильное состояние. Спрос и предложение выравниваются, а Нацбанк уже не вынужден активно вмешиваться, как прежде. В то же время внешние риски никуда не исчезли — прежде всего из-за ситуации на Ближнем Востоке.

