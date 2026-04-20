0 800 307 555
Прогноз курса доллара и евро на 20−24 апреля (мнение эксперта)

Прогноз курса доллара и евро на 20−24 апреля (мнение эксперта)
Прогноз курса доллара и евро на 20−24 апреля (мнение эксперта)
Объемы ежедневных сделок, зарегистрированных по системе Блумберг, на этой неделе будут находиться в пределах от $195 до $290 млн.
Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев.
«Несмотря на взлет котировок в конце прошлой недели, в целом благодаря постоянному присутствию на рынке НБУ и его интервенциям, ситуация на межбанке останется под полным контролем регулятора», — сказал он.
При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,165−1,197 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на торгах от 43,40 до 44,40 гривен за счет активных действий НБУ по сглаживанию скачков курса доллара и косвенно евро, по моему прогнозу, рабочий коридор по безналичному евро будет находиться в пределах от 51,20 до 52,40 грн.

Обменники финкомпаний и большинство банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−30 копеек, и по евровалюте — в пределах до 20−60 копеек.
По его словам, «сохранится тенденция широкого разброса котировок покупки/продажи евровалюты в обменниках и кассах отдельных банков. Это позволит гражданам периодически „поиграть“ на такой разнице котировок евровалюты в разных точках обмена валюты и, по моим расчетам, дополнительно зарабатывать на подобной игре от 5 до 15 копеек на евро».

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 43,30 до 44,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 43,35 до 44,55 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 51,20 до 52,55 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,20 до 52,60 гривен.
Евро на этой неделе снова останется основной валютой для спекуляций на украинском наличном рынке.
Ранее Finance.ua писал, что украинские предприятия обновили свои валютные прогнозы на ближайшие 12 месяцев. Согласно данным Национального банка, ожидаемое среднее значение обменного курса гривны по отношению к доллару США составляет 45,00 грн/$ (предыдущий прогноз — 44,27 грн/$).
Впервые бизнес предоставил консолидированный прогноз по европейской валюте: ожидается, что курс будет составлять 54,00 грн/€. При этом более 40% опрошенных считают, что евро будет колебаться в пределах 52,01−54,00 грн.
Напомним, после напряженного марта валютный рынок Украины постепенно возвращается в более стабильное состояние. Спрос и предложение выравниваются, а Нацбанк уже не вынужден активно вмешиваться, как прежде. В то же время внешние риски никуда не исчезли — прежде всего из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом говорится в видео на YouTube канале Finance.ua.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
