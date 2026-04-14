Почему курс гривны не «падает», и когда это изменится — прогноз

Национальный банк продолжает удерживать курс гривны в узком коридоре вблизи 43,5 грн за доллар, постепенно уменьшая объемы валютных интервенций. В то же время аналитики ICU ожидают, что, несмотря на краткосрочную стабильность, давление на гривну сохранится, а ее постепенное ослабление остается базовым сценарием.

Об этом говорится в еженедельном обзоре ICU.

Действия НБУ и их влияние на курс

На минувшей неделе Национальный банк удерживал курс гривны в очень узком диапазоне — преимущественно ниже 43,5 грн/$.

По итогам недели гривна даже незначительно укрепилась. Для поддержки курса регулятор продал $766 млн, что меньше средненедельного показателя с начала года.

Стабильности способствовали:

сокращение дефицита валюты на рынке до $528 млн;

снижение активности на межбанке;

падение объемов покупки валюты на 7%;

уменьшение продажи валюты на 12%.

Аналитики ICU считают, что НБУ и дальше будет удерживать курс вблизи нынешних значений в ближайшие недели. Цель такой политики — снизить возникшие в начале года девальвационные ожидания среди населения и бизнеса.

Резервы НБУ сокращаются на фоне интервенций

Международные резервы Украины в марте снизились на 5% — до $52 млрд. По сравнению с январским пиком $57,7 млрд падение составляет 9,8%.

По состоянию на конец марта, резервы покрывали 5,5 месяца будущего импорта.

Основные причины сокращения:

уменьшение объемов международной финансовой помощи;

значительные расходы на валютные интервенции — $4,8 млрд в месяц;

выплаты по внешнему долгу — около $0,4 млрд;

отрицательная переоценка резервов — $0,7 млрд.

В то же время резервы частично поддержали:

кредит МВФ на $1,5 млрд;

финансирование в рамках механизма ERA — еще $1,5 млрд.

Долгосрочный курс

С начала года НБУ потратил $12,6 млрд на поддержку гривны — это на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

При этом объем внешней помощи в первом квартале составил всего $6,8 млрд — значительно меньше годовой потребности в $51,4 млрд, оцененной МВФ.

Аналитики ожидают:

разблокирование помощи ЕС после выборов в Венгрии;

сохранение резервов на уровне более $50 млрд;

способность НБУ контролировать валютный рынок и дальше.

«Поэтому мы и дальше убеждены, что у НБУ будет достаточно ресурсов, чтобы полностью контролировать валютный рынок, однако с учетом огромных внешних дисбалансов вынужден будет постепенно ослаблять гривну в дальнейшем», — говорится в сообщении ICU.

Глобальные рынки влияют на валютные риски

Ситуация на мировых рынках остается важнейшим фактором для валютного курса.

На прошлой неделе на фоне ожиданий деэскалации на Ближнем Востоке:

индекс S&P 500 вырос на 3.6%;

Nasdaq 100 прибавил 4.5%;

цены на нефть Brent упали на 13% - до $95 за баррель;

газ TTF подешевел на 11% - до $540 за тыс. куб. м.

«Провал субботних переговоров США и Ирана и последующее решение Дональда Трампа, в свою очередь, заблокировать Ормузский пролив значительно повысили риск новой эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке и длительных повышенных мировых цен на энергоносители», — отмечают в ICU.

