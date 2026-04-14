Почему курс гривны не «падает», и когда это изменится — прогноз
Национальный банк продолжает удерживать курс гривны в узком коридоре вблизи 43,5 грн за доллар, постепенно уменьшая объемы валютных интервенций. В то же время аналитики ICU ожидают, что, несмотря на краткосрочную стабильность, давление на гривну сохранится, а ее постепенное ослабление остается базовым сценарием.
Об этом говорится в еженедельном обзоре ICU.
Действия НБУ и их влияние на курс
На минувшей неделе Национальный банк удерживал курс гривны в очень узком диапазоне — преимущественно ниже 43,5 грн/$.
По итогам недели гривна даже незначительно укрепилась. Для поддержки курса регулятор продал $766 млн, что меньше средненедельного показателя с начала года.
Стабильности способствовали:
- сокращение дефицита валюты на рынке до $528 млн;
- снижение активности на межбанке;
- падение объемов покупки валюты на 7%;
- уменьшение продажи валюты на 12%.
Аналитики ICU считают, что НБУ и дальше будет удерживать курс вблизи нынешних значений в ближайшие недели. Цель такой политики — снизить возникшие в начале года девальвационные ожидания среди населения и бизнеса.
Резервы НБУ сокращаются на фоне интервенций
Международные резервы Украины в марте снизились на 5% — до $52 млрд. По сравнению с январским пиком $57,7 млрд падение составляет 9,8%.
По состоянию на конец марта, резервы покрывали 5,5 месяца будущего импорта.
Основные причины сокращения:
- уменьшение объемов международной финансовой помощи;
- значительные расходы на валютные интервенции — $4,8 млрд в месяц;
- выплаты по внешнему долгу — около $0,4 млрд;
- отрицательная переоценка резервов — $0,7 млрд.
В то же время резервы частично поддержали:
- кредит МВФ на $1,5 млрд;
- финансирование в рамках механизма ERA — еще $1,5 млрд.
Долгосрочный курс
С начала года НБУ потратил $12,6 млрд на поддержку гривны — это на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
При этом объем внешней помощи в первом квартале составил всего $6,8 млрд — значительно меньше годовой потребности в $51,4 млрд, оцененной МВФ.
Аналитики ожидают:
- разблокирование помощи ЕС после выборов в Венгрии;
- сохранение резервов на уровне более $50 млрд;
- способность НБУ контролировать валютный рынок и дальше.
«Поэтому мы и дальше убеждены, что у НБУ будет достаточно ресурсов, чтобы полностью контролировать валютный рынок, однако с учетом огромных внешних дисбалансов вынужден будет постепенно ослаблять гривну в дальнейшем», — говорится в сообщении ICU.
Глобальные рынки влияют на валютные риски
Ситуация на мировых рынках остается важнейшим фактором для валютного курса.
На прошлой неделе на фоне ожиданий деэскалации на Ближнем Востоке:
- индекс S&P 500 вырос на 3.6%;
- Nasdaq 100 прибавил 4.5%;
- цены на нефть Brent упали на 13% - до $95 за баррель;
- газ TTF подешевел на 11% - до $540 за тыс. куб. м.
«Провал субботних переговоров США и Ирана и последующее решение Дональда Трампа, в свою очередь, заблокировать Ормузский пролив значительно повысили риск новой эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке и длительных повышенных мировых цен на энергоносители», — отмечают в ICU.
Ранее мы сообщили, что по прогнозу банкирки, в течение 13−17 апреля гривня, вероятно, будет оставаться в пределах текущих уровней.
